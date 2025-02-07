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Эксперт объяснил, какие ошибки могут привести к снижению пенсии - 07.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250207/pension-854755991.html
Эксперт объяснил, какие ошибки могут привести к снижению пенсии
Эксперт объяснил, какие ошибки могут привести к снижению пенсии - 07.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, какие ошибки могут привести к снижению пенсии
При выходе на пенсию многие обнаруживают, что их выплаты меньше, чем они рассчитывали. Основные причины часто кроются в ошибках, допущенных задолго до... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:40+0300
2025-02-07T14:40+0300
общество
вадим виноградов
социальный фонд
пенсии
экономика
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. При выходе на пенсию многие обнаруживают, что их выплаты меньше, чем они рассчитывали. Основные причины часто кроются в ошибках, допущенных задолго до достижения пенсионного возраста. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, одной из главных проблем является работа без официального оформления."Трудоустройство без заключения трудового договора лишает человека возможности иметь страховые взносы в Социальном фонде от работодателя. Следовательно, такие периоды работы не включаются в страховой стаж, что напрямую может сказаться на праве на пенсию &nbsp;и на её размере", — отмечает эксперт.По действующему законодательству, для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо иметь стаж 15 лет. Поэтому важно всегда официально оформлять трудовые отношения и следить за тем, чтобы работодатель делал все необходимые отчисления.Но даже если человек трудоустроен официально, а работодатель задерживает выплаты или вовсе не перечисляет взносы, это также может стать причиной уменьшения пенсии."Страховые взносы в Соцфонд должны уплачиваться своевременно, поэтому нужно регулярно проверять поступление страховых взносов через личный кабинет на сайте СФР", — напоминает юрист.Если вы обнаружили недоплату, следует требовать от работодателя устранить нарушения. При отказе можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.Еще одна частая ошибка — получение "серой" заработной платы, когда часть дохода выплачивается неофициально. Это уменьшает сумму страховых взносов, а значит, сокращает количество пенсионных баллов, влияющих на конечный размер пенсии."Ведь чем выше официальный доход — тем больше будут пенсионные отчисления и, соответственно, выше будет пенсия", — объясняет Виноградов.Также значительные перерывы в работе могут заметно сократить объем пенсионных прав. В том числе речь идет и о невозможности подтвердить занятость из-за утерянных бумаг.Очень важно хранить все документы, относящиеся к работе: трудовую книжку, договора, справки о зарплате. По словам эксперта, они помогут доказать наличие трудового стажа и защитить право на полную пенсию.Как также указывает юрист, пенсия может быть уменьшена и из-за неуплаченных налогов штрафов, кредитов и других задолженностей. Например, Федеральная налоговая служба имеет право удерживать долги непосредственно из пенсионных выплат. Судебные приставы аналогичным образом могут удержать штрафы ГИБДД, коммунальные платежи и просроченные кредитные обязательства. Поэтому необходимо своевременно оплачивать все счета и избегать накопления долгов.Банальной причиной потери части пенсионных выплат может стать несвоевременное обращение за назначением пенсии. Пенсия по общему правилу назначается с момента обращения гражданина в СФР. Лучше всего подавать заявление на назначение пенсии заранее, за несколько месяцев до достижения пенсионного возраста."Некоторые граждане имеют право на дополнительные выплаты к пенсии благодаря государственным наградам, почетным званиям, либо региональным программам поддержки пенсионеров. Важно проверить — правильно ли назначены все возможные льготы. Для этого следует обратиться в местное отделение Социального фонда или воспользоваться его онлайн-сервисами", — объяснил Вадим Виноградов.
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общество , вадим виноградов, социальный фонд, пенсии
Общество , Вадим Виноградов, Социальный фонд, Пенсии, Экономика
14:40 07.02.2025
 
Эксперт объяснил, какие ошибки могут привести к снижению пенсии

Эксперт Виноградов назвал главные причины снижения пенсии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. При выходе на пенсию многие обнаруживают, что их выплаты меньше, чем они рассчитывали. Основные причины часто кроются в ошибках, допущенных задолго до достижения пенсионного возраста. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, одной из главных проблем является работа без официального оформления.
"Трудоустройство без заключения трудового договора лишает человека возможности иметь страховые взносы в Социальном фонде от работодателя. Следовательно, такие периоды работы не включаются в страховой стаж, что напрямую может сказаться на праве на пенсию  и на её размере", — отмечает эксперт.
По действующему законодательству, для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо иметь стаж 15 лет. Поэтому важно всегда официально оформлять трудовые отношения и следить за тем, чтобы работодатель делал все необходимые отчисления.
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Но даже если человек трудоустроен официально, а работодатель задерживает выплаты или вовсе не перечисляет взносы, это также может стать причиной уменьшения пенсии.
"Страховые взносы в Соцфонд должны уплачиваться своевременно, поэтому нужно регулярно проверять поступление страховых взносов через личный кабинет на сайте СФР", — напоминает юрист.
Если вы обнаружили недоплату, следует требовать от работодателя устранить нарушения. При отказе можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.
Еще одна частая ошибка — получение "серой" заработной платы, когда часть дохода выплачивается неофициально. Это уменьшает сумму страховых взносов, а значит, сокращает количество пенсионных баллов, влияющих на конечный размер пенсии.
"Ведь чем выше официальный доход — тем больше будут пенсионные отчисления и, соответственно, выше будет пенсия", — объясняет Виноградов.
Также значительные перерывы в работе могут заметно сократить объем пенсионных прав. В том числе речь идет и о невозможности подтвердить занятость из-за утерянных бумаг.
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Очень важно хранить все документы, относящиеся к работе: трудовую книжку, договора, справки о зарплате. По словам эксперта, они помогут доказать наличие трудового стажа и защитить право на полную пенсию.
Как также указывает юрист, пенсия может быть уменьшена и из-за неуплаченных налогов штрафов, кредитов и других задолженностей. Например, Федеральная налоговая служба имеет право удерживать долги непосредственно из пенсионных выплат. Судебные приставы аналогичным образом могут удержать штрафы ГИБДД, коммунальные платежи и просроченные кредитные обязательства. Поэтому необходимо своевременно оплачивать все счета и избегать накопления долгов.
Банальной причиной потери части пенсионных выплат может стать несвоевременное обращение за назначением пенсии. Пенсия по общему правилу назначается с момента обращения гражданина в СФР. Лучше всего подавать заявление на назначение пенсии заранее, за несколько месяцев до достижения пенсионного возраста.
"Некоторые граждане имеют право на дополнительные выплаты к пенсии благодаря государственным наградам, почетным званиям, либо региональным программам поддержки пенсионеров. Важно проверить — правильно ли назначены все возможные льготы. Для этого следует обратиться в местное отделение Социального фонда или воспользоваться его онлайн-сервисами", — объяснил Вадим Виноградов.
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