Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250207/peregovory-854747001.html
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома Алексей" Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:39+0300
2025-02-07T10:39+0300
россия
магатэ
рафаэль гросси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599913_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_22e3bce422bccb3da00691fbe5f16deb.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома Алексей" Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Встреча проходит на ВДНХ в павильоне "Атом". Ранее состоялся раунд консультаций в Калининграде, где обсуждалась ситуация с Запорожской и Курской АЭС. В центре внимания на текущей встрече будут вопросы, связанные с Запорожской АЭС.состав российской делегации, помимо руководства Росатома, входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Гросси также посетил Киев, где провел встречи на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерной аварии во время конфликта.
https://1prime.ru/20250205/peregovory-854694690.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599913_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_e764cfa4f15125a16b819ea9aa375335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
10:39 07.02.2025
 
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве

Гендиректор "Росатома" Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси начали переговоры в Москве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома Алексей" Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Встреча проходит на ВДНХ в павильоне "Атом". Ранее состоялся раунд консультаций в Калининграде, где обсуждалась ситуация с Запорожской и Курской АЭС. В центре внимания на текущей встрече будут вопросы, связанные с Запорожской АЭС.
состав российской делегации, помимо руководства Росатома, входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Гросси также посетил Киев, где провел встречи на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерной аварии во время конфликта.
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
5 февраля, 15:39
 
РОССИЯМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала