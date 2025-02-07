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Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома Алексей" Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:39+0300
2025-02-07T10:39+0300
2025-02-07T10:39+0300
россия
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома Алексей" Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Встреча проходит на ВДНХ в павильоне "Атом". Ранее состоялся раунд консультаций в Калининграде, где обсуждалась ситуация с Запорожской и Курской АЭС. В центре внимания на текущей встрече будут вопросы, связанные с Запорожской АЭС.состав российской делегации, помимо руководства Росатома, входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Гросси также посетил Киев, где провел встречи на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерной аварии во время конфликта.
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россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Гендиректор "Росатома" Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси начали переговоры в Москве
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома Алексей" Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Встреча проходит на ВДНХ в павильоне "Атом". Ранее состоялся раунд консультаций в Калининграде, где обсуждалась ситуация с Запорожской и Курской АЭС. В центре внимания на текущей встрече будут вопросы, связанные с Запорожской АЭС.
состав российской делегации, помимо руководства Росатома, входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Гросси также посетил Киев, где провел встречи на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерной аварии во время конфликта.
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве