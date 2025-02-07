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В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине
В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине - 07.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине
Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:05+0300
2025-02-07T13:05+0300
2025-02-07T13:27+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."У России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях", - подчеркнул он.По словам Пескова, открытость сохраняется на уровне глав государств. Песков подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, и выразил недовольство отсутствием значительных планов со стороны США по решению ситуации на Украине.
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россия, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине
Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"У России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях", - подчеркнул он.
По словам Пескова, открытость сохраняется на уровне глав государств. Песков подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, и выразил недовольство отсутствием значительных планов со стороны США по решению ситуации на Украине.
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине