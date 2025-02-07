https://1prime.ru/20250207/peregovory-854752100.html

В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине

В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине - 07.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили готовность России к переговорам по Украине

Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:05+0300

2025-02-07T13:05+0300

2025-02-07T13:27+0300

политика

россия

украина

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность к переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."У России сохраняется готовность к переговорам, об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях", - подчеркнул он.По словам Пескова, открытость сохраняется на уровне глав государств. Песков подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, и выразил недовольство отсутствием значительных планов со стороны США по решению ситуации на Украине.

https://1prime.ru/20250201/trump-854599838.html

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россия, украина, кремль, дмитрий песков