https://1prime.ru/20250207/peskov-854751962.html

Россия не признает МУС, заявил Песков

Россия не признает МУС, заявил Песков - 07.02.2025, ПРАЙМ

Россия не признает МУС, заявил Песков

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:01+0300

2025-02-07T13:01+0300

2025-02-07T13:03+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- подчеркнул официальный представитель Кремля.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия, которые противоречат интересам Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль.

https://1prime.ru/20240902/mus-851277472.html

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