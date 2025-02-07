https://1prime.ru/20250207/peskov-854751962.html
Россия не признает МУС, заявил Песков
Россия не признает МУС, заявил Песков - 07.02.2025, ПРАЙМ
Россия не признает МУС, заявил Песков
Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:01+0300
2025-02-07T13:01+0300
2025-02-07T13:03+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- подчеркнул официальный представитель Кремля.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия, которые противоречат интересам Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль.
https://1prime.ru/20240902/mus-851277472.html
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россия, мус
Россия не признает МУС, заявил Песков
Песков: Россия не признает МУС, у США свои отношения с ним
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия, которые противоречат интересам Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль.
Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС