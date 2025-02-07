https://1prime.ru/20250207/planshet-854751216.html

Продажи планшетов в России достигли исторического максимума

Продажи планшетов в России достигли исторического максимума - 07.02.2025, ПРАЙМ

Продажи планшетов в России достигли исторического максимума

Продажи планшетов в России достигли исторического максимума в 2024 году: с января по декабрь было продано более 3 миллионов гаджетов на более чем 61 миллиард... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T12:45+0300

2025-02-07T12:45+0300

2025-02-07T12:45+0300

экономика

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/91/757619122_0:157:3989:2401_1920x0_80_0_0_25b0246a30539c9ac4491541dde094bb.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продажи планшетов в России достигли исторического максимума в 2024 году: с января по декабрь было продано более 3 миллионов гаджетов на более чем 61 миллиард рублей, что почти на четверть больше показателей 2023 года, рассказали РИА Новости компании электроники. Эксперт связывает рекордные продажи с появлением значительной аудитории, вынужденной поменять старые гаджеты, и ростом популярности стриминговых сервисов. "С января по декабрь прошлого года в России было продано 3 миллиона планшетов на общую сумму 61,7 миллиарда рублей. По оценке аналитиков МТС, рынок планшетов продемонстрировал рекордный показатель за всю его историю. ... По сравнению с 2023 годом продажи планшетов увеличились на 23% в штуках и на 24% в деньгах", - сообщили в МТС. Лидером продаж в РФ, как отмечают в МТС, стал бренд Xiaomi, поднявшийся с 4-го места и увеличивший свою долю на рынке с 11% до 15% в штуках. В денежном выражении традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21%. В свою очередь китайские производители продолжают наращивать свою долю. Если в 2023 году они занимали 77% рынка в штуках и 55% в деньгах, то по итогам 2024 года на них пришлось уже 83% в штуках и 64% в деньгах. "За 2024 год россияне купили 3,1 миллиона планшетов на сумму 63,5 миллиарда рублей. В топ брендов в штучном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple", - рассказали в группе "М.Видео-Эльдорадо". Там добавили, что средняя стоимость планшетов не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 20,3 тысячи рублей. В МТС объяснили, что высокий спрос на планшеты связан в первую очередь с тем, что устройства становятся более функциональными и мощными, что позволяет решать все больше рабочих задач. Также в прошлом году практически все производители обновили свои линейки устройств, в том числе в доступном сегменте. Кроме того, растет и экосистемность: потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил РИА Новости, что связывает рекордные продажи "с появлением значительной аудитории, которая была вынуждена поменять планшеты, купленные в 2017-2018 годах и позже". "Кроме того, люди стали больше смотреть контент в онлайн-кинотеатрах, стримингах и, как следствие, стали выбирать планшеты, так как рынок смартфонов в 2024 году просел", - добавил он. По прогнозам Кускова, продажи планшетов в 2025 году увеличатся на 15-20% в штуках по сравнению с 2024 годом.

https://1prime.ru/20250205/tekhnika-854695841.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия