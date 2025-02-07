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Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу - 07.02.2025, ПРАЙМ
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T02:07+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.
Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года.
По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению.
Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики.
Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
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Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, РФ, МОСКВА, Роман Старовойт
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Старовойт: тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.
Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года.
По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению.
Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики.
Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.