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Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу - 07.02.2025, ПРАЙМ
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T02:07+0300
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бизнес
россия
абхазия
рф
москва
роман старовойт
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года. По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению. Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики. Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов. В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.  
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бизнес, россия, абхазия, рф, москва, роман старовойт
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, РФ, МОСКВА, Роман Старовойт
02:07 07.02.2025
 
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

Старовойт: тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.
Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года.
По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению.
Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики.
Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
 
 
БизнесРОССИЯАБХАЗИЯРФМОСКВАРоман Старовойт
 
 
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