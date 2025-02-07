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Польша предложила ЕС ввести санкции против "теневого флота" России - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Польша предложила ЕС ввести санкции против "теневого флота" России
Польша предложила ЕС ввести санкции против "теневого флота" России - 07.02.2025, ПРАЙМ
Польша предложила ЕС ввести санкции против "теневого флота" России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил своим европейским коллегам вводить санкции против капитанов судов так называемого "теневого флота" России,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T02:04+0300
2025-02-07T02:04+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил своим европейским коллегам вводить санкции против капитанов судов так называемого "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть, а также против их экипажей. "Мы попросили европейские власти приступить к введению санкций против экипажей "теневого флота". Мы знаем их имена, так как они заходят в европейские порты", - сказал министр на встрече с журналистами в Брюсселе. По словам министра, которые приводит бельгийское издание Soir, Польша выступает за индивидуальные санкции против капитанов судов, так как, по ее мнению, это могло бы стать сдерживающим фактором. Для одобрения таких санкций необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств Евросоюза. Ранее ЕС ввел санкции против десятков судов, доставляющих российскую нефть, пытаясь таким образом саботировать экспорт российских энергоресурсов в различные страны. При этом, по данным Soir, сам ЕС не собирается отказываться от импорта российского сжиженного природного газа несмотря на то, что такое предложение высказывали некоторые страны союза. В минувшую среду постоянные представители стран-членов Европейского союза начали согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских санкций, который будет включать как персональные, так и экономические ограничительные меры. Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие очередной пакет односторонних антироссийских ограничений к 24 февраля. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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бизнес, запад, рф, брюссель, владимир путин, ес, мид, мид польши
Энергетика, Бизнес, Экономика, ЗАПАД, РФ, Брюссель, Владимир Путин, ЕС, МИД, МИД Польши
02:04 07.02.2025
 
Польша предложила ЕС ввести санкции против "теневого флота" России

Глава МИД Польши Сикорский предложил ЕС ввести санкции против "теневого флота" России

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил своим европейским коллегам вводить санкции против капитанов судов так называемого "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть, а также против их экипажей.
"Мы попросили европейские власти приступить к введению санкций против экипажей "теневого флота". Мы знаем их имена, так как они заходят в европейские порты", - сказал министр на встрече с журналистами в Брюсселе.
По словам министра, которые приводит бельгийское издание Soir, Польша выступает за индивидуальные санкции против капитанов судов, так как, по ее мнению, это могло бы стать сдерживающим фактором.
Для одобрения таких санкций необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств Евросоюза.
Ранее ЕС ввел санкции против десятков судов, доставляющих российскую нефть, пытаясь таким образом саботировать экспорт российских энергоресурсов в различные страны.
При этом, по данным Soir, сам ЕС не собирается отказываться от импорта российского сжиженного природного газа несмотря на то, что такое предложение высказывали некоторые страны союза.
В минувшую среду постоянные представители стран-членов Европейского союза начали согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских санкций, который будет включать как персональные, так и экономические ограничительные меры.
Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие очередной пакет односторонних антироссийских ограничений к 24 февраля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭнергетикаЭкономикаБизнесЗАПАДРФБрюссельВладимир ПутинЕСМИДМИД Польши
 
 
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