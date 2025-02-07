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ГК "Титан" предложил ввести пошлину на импорт БОПЭТ-пленки в Россию

ГК "Титан" предложил ввести пошлину на импорт БОПЭТ-пленки в Россию - 07.02.2025, ПРАЙМ

ГК "Титан" предложил ввести пошлину на импорт БОПЭТ-пленки в Россию

Группа компаний "Титан" предлагает ввести ввозную пошлину не менее 20% для импортеров в Россию БОПЭТ-пленки, используемой для упаковки, для повышения... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:38+0300

2025-02-07T15:38+0300

2025-02-07T15:38+0300

экономика

россия

пошлины

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Группа компаний "Титан" предлагает ввести ввозную пошлину не менее 20% для импортеров в Россию БОПЭТ-пленки, используемой для упаковки, для повышения конкурентоспособности отечественных производителей и защиты от демпинговой политики других стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки, чтобы проверить обоснованность роста цен на полиэтилентерефталат (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы. Так, ООО "Псковский завод "Титан-Полимер", АО "Сибур-ПЭТФ", ЗАО "Завод новых полимеров "Сенеж", АО "Полиэф" и АО "Экопэт", ОЭЗ ПТТ "Моглино" должны представить в службу сведения о причинах изменения цен и структуре себестоимости этих товаров. "Одной из основных мер повышения конкурентоспособности российских производителей БОПЭТ-пленки может стать введение ввозной заградительной пошлины в размере не менее 20%. Это позволит поддержать отечественного производителя и защитить внутренний рынок от демпинговой политики других стран", - заявляют в "Титане". "Внутренний рынок БОПЭТ-пленок в России сегодня стал наиболее уязвим в результате влияния внешних и внутренних экономических факторов, включая зависимость от китайского импорта, изменения ключевой ставки и колебаний курса национальной валюты", - добавили в ГК "Титан", отметив, что сейчас цены на БОПЭТ находятся на историческом минимуме. Так, в марте 2022 года средняя цена на БОПЭТ составляла 280 рублей без НДС. Сегодня это 175 рублей без НДС за тот же объем, подчеркнули в ГК "Титан". При этом за последний год себестоимость производимой продукции значительно увеличилась - сырье выросло в цене на 20%, логистика - на 62%, а рост ключевой ставки Центробанка с начала 2024 года составил 31%. В компании отметили, что доля рынка БОПЭТ, которую занимает компания "Титан-Полимер", составляет 30%, второй крупный российский производитель занимает 20%, индийская компания, работающая на российском рынке - 40%, и около 10% импортируется. Но на внутреннем рынке ПЭТ (сырья для БОПЭТ-пленок) китайский импорт занимает почти 30%, следует из комментария. И цены российских производителей этого сырья рассчитываются по импортному паритету, что не делает его более выгодным для потребителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пошлины