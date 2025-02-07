https://1prime.ru/20250207/poshliny-854744978.html

Столтенберг рассказал о позиции Норвегии в случае введения пошлин США

Столтенберг рассказал о позиции Норвегии в случае введения пошлин США - 07.02.2025, ПРАЙМ

Столтенберг рассказал о позиции Норвегии в случае введения пошлин США

Норвегия сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между ЕС и США, но если американской стороной все-таки будут введены пошлины на европейские... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:44+0300

2025-02-07T09:44+0300

2025-02-07T09:44+0300

экономика

норвегия

ес

йенс столтенберг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043163_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_0faa675faed744ab99836affe86270f5.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Норвегия сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между ЕС и США, но если американской стороной все-таки будут введены пошлины на европейские товары, Осло будет работать с Евросоюзом, чтобы "не оказаться между двух блоков", заявил новый глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока. "(Норвегия) сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между США и Европой", - заявил Столтенберг в интервью газете Financial Times, отметив, что если пошлины все-таки будут введены, то Осло "будет работать с ЕС, чтобы найти способы не оказаться между двумя торговыми блоками". В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. В декабре 2024 года глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Европейский союз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. На вопрос о возможных опасениях и ожиданиях относительно второго президентства Трампа Метсола ответила, что пора отбросить мышление "Америка выбирает, Европа реагирует" и перейти в режим "Европа действует". Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

https://1prime.ru/20250203/poshliny-854631418.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия, ес, йенс столтенберг