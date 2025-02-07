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В ЕС заявили о готовности к переговорам с США по пошлинам

В ЕС заявили о готовности к переговорам с США по пошлинам - 07.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС заявили о готовности к переговорам с США по пошлинам

Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:30+0300

2025-02-07T11:30+0300

2025-02-07T11:30+0300

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РИМ, 7 фев – ПРАЙМ. Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. "Если США считают, что у них есть торговые проблемы, например, с Евросоюзом, конечно, мы готовы к переговорам. Мы приняли к сведению то, что они сказали, и мы также обязаны подготовиться к переговорам, выслушать их и объяснить свою точку зрения. Подождем и посмотрим. Но мы также готовы действовать и принимать меры, если и когда это необходимо, для защиты интересов европейских граждан и предприятий", - сказал он в интервью итальянской газете Stampa. Глава Евросовета подчеркнул, что "в мире и так достаточно проблем, поэтому не стоит создавать еще одну, которая нарушит мировую торговлю и экономику", так как торговая война ЕС с США "имела бы колоссальные последствия, так как речь идет о 40% мирового ВВП". Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении объединения.

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