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В США начали с запасом закупать итальянское вино в случае введения пошлин

В США начали с запасом закупать итальянское вино в случае введения пошлин - 07.02.2025, ПРАЙМ

В США начали с запасом закупать итальянское вино в случае введения пошлин

Американские импортеры после победы президента США Дональда Трампа на выборах с большим запасом закупают итальянское игристое вино просекко из опасений, что он... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:57+0300

2025-02-07T11:57+0300

2025-02-07T11:57+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Американские импортеры после победы президента США Дональда Трампа на выборах с большим запасом закупают итальянское игристое вино просекко из опасений, что он решит обложить его пошлинами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные ассоциации производителей итальянского вина. "Американские импортеры запасаются итальянским игристым просекко в качестве меры предосторожности против возможных последствий пошлин, которыми грозит президент Дональд Трамп", - сообщает агентство. Отмечается, что объемы импорта итальянских игристых вин после победы Трампа резко выросли на целых 41%, намного превысив спрос. По словам главы ассоциации Ламберто Фрескобальди, дополнительные закупки в конце года - это естественно, особенно учитывая неуверенность в том, коснутся ли пошлины итальянских вин. Как напоминает Ассошиэйтед Пресс, во время первого президентского срока Трампа пошлины не затронули вина из Италии. Однако страна экспортирует почти четверть всех произведенных вин в США, поэтому пошлины могут сильно ударить по этой отрасли. Согласно ассоциации, просекко составляет 90% американского импорта итальянских игристых вин, и в 2024 году оно занимало первое место в США по объему продаж среди итальянских вин. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, бизнес, дональд трамп