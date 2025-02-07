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В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам

В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам - 07.02.2025, ПРАЙМ

В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам

США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T17:06+0300

2025-02-07T17:06+0300

2025-02-07T17:06+0300

экономика

сша

ес

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США. Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.

https://1prime.ru/20250207/ek-854762879.html

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сша, ес, урсула фон дер ляйен