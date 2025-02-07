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В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам
В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам - 07.02.2025, ПРАЙМ
В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам
США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T17:06+0300
2025-02-07T17:06+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США. Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.
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сша, ес, урсула фон дер ляйен
Экономика, США, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
В ЕК ответили на вопрос о переговорах с США по пошлинам
ЕК: ЕС пока не ведет переговоры с США по пошлинам, ждет сигнал от Вашингтона
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Польше о том, когда начнутся переговоры по пошлинам между ЕС и США.
Она напомнила, что торговля США и ЕС оценивается в 1,5 триллиона евро, и от этой торговли зависят рабочие места, как в ЕС, так в США.
ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК