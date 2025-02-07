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Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая
Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T20:18+0300
2025-02-07T20:18+0300
экономика
сша
китай
пошлины
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из документа, опубликованного Белым домом. Согласно указу, импортные товары из Китая, попадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis), будут лишены этого статуса, как только министерство торговли США уведомит президента о наличии эффективных систем для сбора таможенных пошлин. "Предоставление беспошлинного режима для определённых товаров из КНР будет прекращено после уведомления президента о готовности систем для полного и оперативного сбора пошлин", — говорится в документе. Указ подписан на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, а также Закона о торговле 1974 года и Третьего раздела Кодекса США. Новые меры направлены на усиление контроля за цепочками поставок синтетических опиоидов и усиление экономического давления на КНР.
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сша, китай, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, пошлины
20:18 07.02.2025
 
Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая для борьбы с наркотиками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из документа, опубликованного Белым домом.
Согласно указу, импортные товары из Китая, попадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis), будут лишены этого статуса, как только министерство торговли США уведомит президента о наличии эффективных систем для сбора таможенных пошлин.
"Предоставление беспошлинного режима для определённых товаров из КНР будет прекращено после уведомления президента о готовности систем для полного и оперативного сбора пошлин", — говорится в документе.
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Вчера, 11:51
Указ подписан на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, а также Закона о торговле 1974 года и Третьего раздела Кодекса США. Новые меры направлены на усиление контроля за цепочками поставок синтетических опиоидов и усиление экономического давления на КНР.
 
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