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Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T20:18+0300

2025-02-07T20:18+0300

2025-02-07T20:18+0300

экономика

сша

китай

пошлины

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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из документа, опубликованного Белым домом. Согласно указу, импортные товары из Китая, попадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis), будут лишены этого статуса, как только министерство торговли США уведомит президента о наличии эффективных систем для сбора таможенных пошлин. "Предоставление беспошлинного режима для определённых товаров из КНР будет прекращено после уведомления президента о готовности систем для полного и оперативного сбора пошлин", — говорится в документе. Указ подписан на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, а также Закона о торговле 1974 года и Третьего раздела Кодекса США. Новые меры направлены на усиление контроля за цепочками поставок синтетических опиоидов и усиление экономического давления на КНР.

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сша, китай, пошлины