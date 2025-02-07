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В российские магазины стали чаще поставлять продукты с "честным" весом

В российские магазины стали чаще поставлять продукты с "честным" весом - 07.02.2025, ПРАЙМ

В российские магазины стали чаще поставлять продукты с "честным" весом

Продукты с "честным", то есть не сокращенным весом, стали возвращаться на полки магазинов в России, передает издание "Российская газета". | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T10:22+0300

2025-02-07T10:22+0300

2025-02-07T10:22+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продукты с "честным", то есть не сокращенным весом, стали возвращаться на полки магазинов в России, передает издание "Российская газета".Согласно изданию, некоторые производители даже указывают вес в килограммах и литрах в качестве преимущества перед конкурентами.Темпы уменьшения объема упаковки при сохранении цены, известные как шринкфляция, снизились до 2% по сравнению с ростом в 3,5% в год в третьем квартале 2023 года. Бутылки с молочными продуктами объемом 970 мл или 930 мл практически исчезли с полок магазинов, аналогичная ситуация наблюдается с кормами для домашних животных.Уменьшение объема упаковки остается заметным в бакалее и хлебобулочных изделиях, где оно составляет более 4%, заключили в издании.

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россия, продукты