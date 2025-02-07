Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250207/pshenitsa-854754939.html
ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы
ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы - 07.02.2025, ПРАЙМ
ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) несколько снизила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 788,6 миллиона тонн... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:08+0300
2025-02-07T14:08+0300
экономика
фао
оон
пшеница
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) несколько снизила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 788,6 миллиона тонн с ожидавшихся в декабре 788,9 миллиона тонн, следует из пресс-релиза организации. Прогноз по предложению на сезон был улучшен - до 1,106 миллиарда тонн с 1,105 миллиарда. Ожидания по потреблению пшеницы также были повышены - до 797,2 миллиона тонн с 796,3 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 308,4 миллиона тонн, в то время как ранее ожидалось 309,7 миллиона. ФАО также незначительно понизила общие ожидания по производству зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,8407 миллиарда тонн против декабрьского прогноза в 2,8409 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,727 миллиарда тонн с 3,722 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,869 миллиарда тонн, а не 2,859 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 866,6 миллиона тонн против ожидавшихся ранее 874,4 миллиона. "Текущий прогноз ФАО по производству зерновых в мире в 2024 году был несколько снижен по сравнению с предыдущим месяцем и в настоящее время составляет 2841 миллион тонн, что на 0,6% ниже показателя прошлого года. Этот последний пересмотр в сторону понижения обусловлен прежде всего значительным снижением оценок запасов кукурузы по Соединенным Штатам Америки, где недостаток почвенной влаги привел к снижению урожайности ниже ранее прогнозируемого уровня", - указывает организация. Прогноз по производству риса в сезон 2024-2025 годов был улучшен до 539,4 миллиона тонн с 538,8 миллиона ранее. Ожидания предложения также были слегка повышены - до 739,4 миллиона тонн с декабрьского прогноза в 738,1 миллиона, потребления - до 537,2 миллиона тонн с 536,6 миллиона. При этом прогнозы запасов риса на конец периода были понижены - до 204 миллионов тонн с 204,5 миллиона.
https://1prime.ru/20250204/rossija-854647880.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фао, оон, пшеница
Экономика, ФАО, ООН, Пшеница
14:08 07.02.2025
 
ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы

ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы до 788,6 миллиона тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) несколько снизила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 788,6 миллиона тонн с ожидавшихся в декабре 788,9 миллиона тонн, следует из пресс-релиза организации.
Прогноз по предложению на сезон был улучшен - до 1,106 миллиарда тонн с 1,105 миллиарда. Ожидания по потреблению пшеницы также были повышены - до 797,2 миллиона тонн с 796,3 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 308,4 миллиона тонн, в то время как ранее ожидалось 309,7 миллиона.
ФАО также незначительно понизила общие ожидания по производству зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,8407 миллиарда тонн против декабрьского прогноза в 2,8409 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,727 миллиарда тонн с 3,722 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,869 миллиарда тонн, а не 2,859 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 866,6 миллиона тонн против ожидавшихся ранее 874,4 миллиона.
"Текущий прогноз ФАО по производству зерновых в мире в 2024 году был несколько снижен по сравнению с предыдущим месяцем и в настоящее время составляет 2841 миллион тонн, что на 0,6% ниже показателя прошлого года. Этот последний пересмотр в сторону понижения обусловлен прежде всего значительным снижением оценок запасов кукурузы по Соединенным Штатам Америки, где недостаток почвенной влаги привел к снижению урожайности ниже ранее прогнозируемого уровня", - указывает организация.
Прогноз по производству риса в сезон 2024-2025 годов был улучшен до 539,4 миллиона тонн с 538,8 миллиона ранее. Ожидания предложения также были слегка повышены - до 739,4 миллиона тонн с декабрьского прогноза в 738,1 миллиона, потребления - до 537,2 миллиона тонн с 536,6 миллиона. При этом прогнозы запасов риса на конец периода были понижены - до 204 миллионов тонн с 204,5 миллиона.
Египет - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы
4 февраля, 07:46
 
ЭкономикаФАОООНПшеница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала