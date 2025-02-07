https://1prime.ru/20250207/pshenitsa-854754939.html

ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы

ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы - 07.02.2025, ПРАЙМ

ФАО немного снизила прогноз производства пшеницы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) несколько снизила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 788,6 миллиона тонн... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:08+0300

2025-02-07T14:08+0300

2025-02-07T14:08+0300

экономика

фао

оон

пшеница

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) несколько снизила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 788,6 миллиона тонн с ожидавшихся в декабре 788,9 миллиона тонн, следует из пресс-релиза организации. Прогноз по предложению на сезон был улучшен - до 1,106 миллиарда тонн с 1,105 миллиарда. Ожидания по потреблению пшеницы также были повышены - до 797,2 миллиона тонн с 796,3 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 308,4 миллиона тонн, в то время как ранее ожидалось 309,7 миллиона. ФАО также незначительно понизила общие ожидания по производству зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,8407 миллиарда тонн против декабрьского прогноза в 2,8409 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,727 миллиарда тонн с 3,722 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,869 миллиарда тонн, а не 2,859 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 866,6 миллиона тонн против ожидавшихся ранее 874,4 миллиона. "Текущий прогноз ФАО по производству зерновых в мире в 2024 году был несколько снижен по сравнению с предыдущим месяцем и в настоящее время составляет 2841 миллион тонн, что на 0,6% ниже показателя прошлого года. Этот последний пересмотр в сторону понижения обусловлен прежде всего значительным снижением оценок запасов кукурузы по Соединенным Штатам Америки, где недостаток почвенной влаги привел к снижению урожайности ниже ранее прогнозируемого уровня", - указывает организация. Прогноз по производству риса в сезон 2024-2025 годов был улучшен до 539,4 миллиона тонн с 538,8 миллиона ранее. Ожидания предложения также были слегка повышены - до 739,4 миллиона тонн с декабрьского прогноза в 738,1 миллиона, потребления - до 537,2 миллиона тонн с 536,6 миллиона. При этом прогнозы запасов риса на конец периода были понижены - до 204 миллионов тонн с 204,5 миллиона.

https://1prime.ru/20250204/rossija-854647880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, оон, пшеница