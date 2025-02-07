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Пошлина на экспорт пшеницы с 12 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 12 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну - 07.02.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 12 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 12 по 18 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну, на ячмень - до 3062,3 рубля, а на кукурузу - снизится до... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:26+0300
2025-02-07T18:26+0300
2025-02-07T18:26+0300
экономика
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пошлина на экспорт пшеницы
экспортная пошлина
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 12 по 18 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну, на ячмень - до 3062,3 рубля, а на кукурузу - снизится до 3710,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,9 доллара за тонну, на ячмень - 215,8 доллара, на кукурузу - при цене 225,2 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 5 по 11 февраля, составляет 3941,6 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3012,5 рубля за тонну, кукурузы - 4255,3 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз рф, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы, экспортная пошлина
Экономика, Минсельхоз РФ, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы, экспортная пошлина
Пошлина на экспорт пшеницы с 12 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 12 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 12 по 18 февраля вырастет до 3984,2 рубля за тонну, на ячмень - до 3062,3 рубля, а на кукурузу - снизится до 3710,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,9 доллара за тонну, на ячмень - 215,8 доллара, на кукурузу - при цене 225,2 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 5 по 11 февраля, составляет 3941,6 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3012,5 рубля за тонну, кукурузы - 4255,3 рубля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Россия покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы