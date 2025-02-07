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Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год
Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год - 07.02.2025, ПРАЙМ
Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год
Президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что задача на нынешний год заключается в том, чтобы выйти на... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:52+0300
2025-02-07T14:52+0300
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что задача на нынешний год заключается в том, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции. "Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал глава государства.В свою очередь, Мишустин заявил, что нужно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России."Наша задача - в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике. Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию и сделать все ... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - сказал глава правительства
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владимир путин, михаил мишустин, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, РОССИЯ
14:52 07.02.2025
 
Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год

Путин: задача на этот год – выйти на устойчивый рост экономики России, снизить инфляцию

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что задача на нынешний год заключается в том, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции.
"Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал глава государства.
В свою очередь, Мишустин заявил, что нужно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России.
"Наша задача - в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике. Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию и сделать все ... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - сказал глава правительства
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