https://1prime.ru/20250207/putin-854756679.html

Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год

Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год - 07.02.2025, ПРАЙМ

Путин на встрече с Мишустиным назвал задачи для экономики на текущий год

Президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что задача на нынешний год заключается в том, чтобы выйти на... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:52+0300

2025-02-07T14:52+0300

2025-02-07T14:52+0300

экономика

владимир путин

михаил мишустин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853703991_0:244:2922:1888_1920x0_80_0_0_7266b763b8b3556a20351092452d04c1.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что задача на нынешний год заключается в том, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции. "Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал глава государства.В свою очередь, Мишустин заявил, что нужно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России."Наша задача - в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике. Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию и сделать все ... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - сказал глава правительства

https://1prime.ru/20250207/mishustin-854756349.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, михаил мишустин, россия