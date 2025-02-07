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Названы регионы с наибольшим ростом индустрии красоты

Названы регионы с наибольшим ростом индустрии красоты - 07.02.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшим ростом индустрии красоты

Индустрия красоты среди всех российских регионов активнее всего растет в Свердловской области: на 11% почти за год, в то время как в Москве, Московской области, | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T05:16+0300

2025-02-07T05:16+0300

2025-02-07T05:16+0300

бизнес

россия

экономика

москва

московская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Индустрия красоты среди всех российских регионов активнее всего растет в Свердловской области: на 11% почти за год, в то время как в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - на 7-8%, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики изучили, как за 13 месяцев (2024 год и январь 2025 года) изменилось количество компаний в российской индустрии красоты. Так, их число выросло с 108 811 до 117 843: прибавилось 9032 новых участника. "Если же выделять топ-5 регионов-лидеров по общему количеству компаний бьюти-сферы за весь рассматриваемый период, то здесь позиции меняются. Первые четыре строчки занимают Москва (11 715 компаний), Московская область (8 976 компаний), Санкт-Петербург (5 330 компаний), Краснодарский край (5 259 компаний). А пятую строчку, обогнав Башкортостан, занимает Свердловская область (3 355 компаний)", - приводят данные аналитики. "При этом в пятерке лидеров Свердловская область показывает наибольший рост отрасли: за год она выросла на 11%, в то время как Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край - только на 7-8%", - обращают внимание авторы исследования. Они отмечают, что что "красивая" отрасль показывает положительную динамику почти во всех регионах. Исключение - Чукотка, Ингушетия, Байконур и Ненецкий автономный округ, где количество компаний не изменилось или убавилось. Больше всего компаний зарегистрировалось в Москве - 2 356 новых участников. На втором месте - Московская область с 1 914 регистрациями. На третьем с 1 232 новыми игроками оказался Краснодарский край, на четвертом месте Санкт-Петербург с 1 002 новыми компаниями и на пятом Башкортостан: там появилось 867 новых участников.

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