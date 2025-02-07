Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250207/reysy-854747248.html
S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск
S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск - 07.02.2025, ПРАЙМ
S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск
Авиаперевозчик S7 Airlines ("Сибирь") увеличивает число рейсов из московского аэропорта "Домодедово" в Иркутск с двух до трех в день, сообщила компания. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:50+0300
2025-02-07T10:50+0300
иркутск
москва
аэропорт домодедово
s7
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Авиаперевозчик S7 Airlines ("Сибирь") увеличивает число рейсов из московского аэропорта "Домодедово" в Иркутск с двух до трех в день, сообщила компания. "С 7 февраля S7 Airlines открывает дополнительный ежедневный рейс в Иркутск из аэропорта Домодедово. Теперь будут выполняться три рейса ежедневно", - рассказали в S7. Прямые рейсы из Домодедово в Иркутск будут осуществляться ежедневно в 12.35, 20.20, 21.25, посадка в Иркутске - 23.20, 07.05, 08.15 по местному времени. Рейсы из Иркутска будут выполняться ежедневно в 08.20, 09.30, 11.15, посадка в Москве - 09.45, 10.55, ﻿﻿﻿12.40 по местному времени. Перелеты по этому направлению осуществляются на самолетах Airbus 320 и Boeing 737-800. S7 Airlines - крупнейшая частная авиакомпания России.
https://1prime.ru/20250206/ryanair-854723726.html
иркутск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иркутск, москва, аэропорт домодедово, s7
Иркутск, МОСКВА, аэропорт Домодедово, S7
10:50 07.02.2025
 
S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск

S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск до трех в день

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Авиаперевозчик S7 Airlines ("Сибирь") увеличивает число рейсов из московского аэропорта "Домодедово" в Иркутск с двух до трех в день, сообщила компания.
"С 7 февраля S7 Airlines открывает дополнительный ежедневный рейс в Иркутск из аэропорта Домодедово. Теперь будут выполняться три рейса ежедневно", - рассказали в S7.
Прямые рейсы из Домодедово в Иркутск будут осуществляться ежедневно в 12.35, 20.20, 21.25, посадка в Иркутске - 23.20, 07.05, 08.15 по местному времени.
Рейсы из Иркутска будут выполняться ежедневно в 08.20, 09.30, 11.15, посадка в Москве - 09.45, 10.55, ﻿﻿﻿12.40 по местному времени.
Перелеты по этому направлению осуществляются на самолетах Airbus 320 и Boeing 737-800.
S7 Airlines - крупнейшая частная авиакомпания России.
Самолет авиакомпании Ryanair - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину
Вчера, 14:24
 
ИркутскМОСКВАаэропорт ДомодедовоS7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала