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S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск

S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск - 07.02.2025, ПРАЙМ

S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Иркутск

Авиаперевозчик S7 Airlines ("Сибирь") увеличивает число рейсов из московского аэропорта "Домодедово" в Иркутск с двух до трех в день, сообщила компания. | 07.02.2025, ПРАЙМ

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иркутск

москва

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s7

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Авиаперевозчик S7 Airlines ("Сибирь") увеличивает число рейсов из московского аэропорта "Домодедово" в Иркутск с двух до трех в день, сообщила компания. "С 7 февраля S7 Airlines открывает дополнительный ежедневный рейс в Иркутск из аэропорта Домодедово. Теперь будут выполняться три рейса ежедневно", - рассказали в S7. Прямые рейсы из Домодедово в Иркутск будут осуществляться ежедневно в 12.35, 20.20, 21.25, посадка в Иркутске - 23.20, 07.05, 08.15 по местному времени. Рейсы из Иркутска будут выполняться ежедневно в 08.20, 09.30, 11.15, посадка в Москве - 09.45, 10.55, ﻿﻿﻿12.40 по местному времени. Перелеты по этому направлению осуществляются на самолетах Airbus 320 и Boeing 737-800. S7 Airlines - крупнейшая частная авиакомпания России.

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иркутск

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