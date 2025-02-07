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Ситуации с недопуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines остаются

Ситуации с недопуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines остаются - 07.02.2025, ПРАЙМ

Ситуации с недопуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines остаются

Ситуации с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в ряд стран Северной и Южной Америки с транзитом в Стамбуле остаются, но массовых обращений нет, заявил... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T17:15+0300

2025-02-07T17:15+0300

2025-02-07T17:15+0300

turkish airlines

авиакомпании

выездной туризм

турция

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СТАМБУЛ, 7 фев - ПРАЙМ. Ситуации с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в ряд стран Северной и Южной Америки с транзитом в Стамбуле остаются, но массовых обращений нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Turkish Airlines с конца февраля 2024 года не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. "На данный момент ситуация в целом стабилизировалась, и к нам не поступают какие-либо массовые обращения пассажиров относительно отказа в их допуске на рейсы в направлении американского континента, не только Латинской Америки – достаточно жесткий миграционный контроль осуществляется и на таких направлениях, как США и Канада. Я не исключаю и того, что чаcть потенциальных пассажиров-россиян с учетом сложившейся ситуации могла пpeдпочесть использовать альтернативные маршруты и авиаперевозчиков", - заявил Буравов. "При этом такие ситуации по-прежнему имеют место с учетом продолжающих действовать жестких требований со стороны стран назначения", - отметил генконсул. В этой связи ГК настоятельно рекомендует следующим в этом направлении пассажирам во избежание проблем с транзитной пересадкой в Стамбуле заблаговременно знакомиться с правилами перевозки и режимом въезда, установленным конкретными странами, данная информация имеется на сайте авиакомпании. По словам Буравова, авиакомпания стремится к их соблюдению, чтобы избежать сложностей и дополнительных финансовых расходов в связи с возвращением тех людей, которых не примут в вышеупомянутых странах. С мая 2024 года число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.

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turkish airlines, авиакомпании, выездной туризм, турция