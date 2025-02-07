Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250207/rezervy-854750170.html
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов - 07.02.2025, ПРАЙМ
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов
Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:13+0300
2025-02-07T12:13+0300
экономика
россия
запад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков. "Если "санкционеры" решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом", - подчеркнул собеседник издания.Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.В результате спецоперации России в Украине, ЕС и страны "Большой семерки" заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, более 200 миллиардов евро из которых хранятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.Министерство иностранных дел России обозначило такое решение "воровством", отмечая, что под прицелом ЕС находятся не только частные средства, но и государственные активы.
https://1prime.ru/20250120/zoloto-854327760.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕС
12:13 07.02.2025
 
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов

Посол Мешков: РФ отреагирует, если Запад решит изъять ее золотовалютные резервы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Если "санкционеры" решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом", - подчеркнул собеседник издания.
Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.
В результате спецоперации России в Украине, ЕС и страны "Большой семерки" заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, более 200 миллиардов евро из которых хранятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
Министерство иностранных дел России обозначило такое решение "воровством", отмечая, что под прицелом ЕС находятся не только частные средства, но и государственные активы.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России
20 января, 16:08
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала