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В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов - 07.02.2025, ПРАЙМ
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов
Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:13+0300
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ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков. "Если "санкционеры" решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом", - подчеркнул собеседник издания.Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.В результате спецоперации России в Украине, ЕС и страны "Большой семерки" заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, более 200 миллиардов евро из которых хранятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.Министерство иностранных дел России обозначило такое решение "воровством", отмечая, что под прицелом ЕС находятся не только частные средства, но и государственные активы.
https://1prime.ru/20250120/zoloto-854327760.html
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россия, запад, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕС
В России пригрозили ответом на изъятие Западом золотовалютных резервов
Посол Мешков: РФ отреагирует, если Запад решит изъять ее золотовалютные резервы
ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Если "санкционеры" решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом", - подчеркнул собеседник издания.
Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.
В результате спецоперации России в Украине, ЕС и страны "Большой семерки" заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, более 200 миллиардов евро из которых хранятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
Министерство иностранных дел России обозначило такое решение "воровством", отмечая, что под прицелом ЕС находятся не только частные средства, но и государственные активы.
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России