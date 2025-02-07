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ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 07.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
Международные резервы России на начало дня 1 февраля составили 620,764 миллиарда долларов против 609,068 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, сообщил Банк... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:04+0300
2025-02-07T16:04+0300
2025-02-07T16:09+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 февраля составили 620,764 миллиарда долларов против 609,068 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, сообщил Банк России.Таким образом, за декабрь резервы выросли на 11,7 миллиарда долларов, или на 1,9%.
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резервы
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ: международные резервы России на 1 февраля составили 620,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 февраля составили 620,764 миллиарда долларов против 609,068 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, сообщил Банк России.
Таким образом, за декабрь резервы выросли на 11,7 миллиарда долларов, или на 1,9%.