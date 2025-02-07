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ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 07.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

Международные резервы России на начало дня 1 февраля составили 620,764 миллиарда долларов против 609,068 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, сообщил Банк... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:04+0300

2025-02-07T16:04+0300

2025-02-07T16:09+0300

банк россии

резервы

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 февраля составили 620,764 миллиарда долларов против 609,068 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, сообщил Банк России.Таким образом, за декабрь резервы выросли на 11,7 миллиарда долларов, или на 1,9%.

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резервы