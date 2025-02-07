https://1prime.ru/20250207/rheinmetall-854766397.html

Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall усилена

Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall усилена - 07.02.2025, ПРАЙМ

Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall усилена

Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера была значительно усилена, он начал носить бронежилет на фоне роста опасений за свою безопасность,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:59+0300

2025-02-07T18:59+0300

2025-02-07T18:59+0300

экономика

германия

впк

rheinmetall

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера была значительно усилена, он начал носить бронежилет на фоне роста опасений за свою безопасность, сообщается в статье издания Focus. "Теперь, когда топ-менеджер (Паппергер – ред.) выходит из дома, он обычно надевает вместо галстука бронежилет весом до пяти килограммов. Вооруженные телохранители возят его на деловые встречи в бронированном автомобиле. Каждый посетитель предварительно проверяется по запросу полиции и федерального ведомства по охране конституции", - говорится в материале. Издание утверждает со ссылкой на неназванные источники в немецких органах безопасности, что поводом для усиления мер безопасности стала угроза, якобы исходящая от российских спецслужб, при этом в статье не приводятся доказательства этого. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов. Концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, ранее Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250207/germaniya-854761946.html

германия

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германия, впк, rheinmetall