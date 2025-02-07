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Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства
Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства - 07.02.2025, ПРАЙМ
Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства
Росавиация не видит в России ни авиакомпаний с риском банкротства, ни потенциальных сделок по слиянию, сообщил журналистам в кулуарах выставки NAIS-2025 глава... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:04+0300
2025-02-07T14:04+0300
2025-02-07T14:04+0300
росавиация
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация не видит в России ни авиакомпаний с риском банкротства, ни потенциальных сделок по слиянию, сообщил журналистам в кулуарах выставки NAIS-2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. "Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний по требованиям ФАП-10. Мы не видим на сегодняшний день каких-то компаний, которые уходят в зону риска банкротства и возможного слияния", - сообщил Ядров.
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росавиация
Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства
Ядров: Росавиация не видит в России авиакомпаний с риском банкротства
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация не видит в России ни авиакомпаний с риском банкротства, ни потенциальных сделок по слиянию, сообщил журналистам в кулуарах выставки NAIS-2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний по требованиям ФАП-10. Мы не видим на сегодняшний день каких-то компаний, которые уходят в зону риска банкротства и возможного слияния", - сообщил Ядров.
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