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Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства

Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства - 07.02.2025, ПРАЙМ

Росавиация не обнаружила в России авиакомпаний с риском банкротства

Росавиация не видит в России ни авиакомпаний с риском банкротства, ни потенциальных сделок по слиянию, сообщил журналистам в кулуарах выставки NAIS-2025 глава... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:04+0300

2025-02-07T14:04+0300

2025-02-07T14:04+0300

росавиация

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация не видит в России ни авиакомпаний с риском банкротства, ни потенциальных сделок по слиянию, сообщил журналистам в кулуарах выставки NAIS-2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. "Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний по требованиям ФАП-10. Мы не видим на сегодняшний день каких-то компаний, которые уходят в зону риска банкротства и возможного слияния", - сообщил Ядров.

https://1prime.ru/20250207/domodedovo-854754356.html

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росавиация