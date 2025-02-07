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"Рособоронэкспорт" оценил объем подписанных контрактов с Индией - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Рособоронэкспорт" оценил объем подписанных контрактов с Индией
"Рособоронэкспорт" оценил объем подписанных контрактов с Индией - 07.02.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" оценил объем подписанных контрактов с Индией
"Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последние 20 лет подписал контракты с Индией на 50 миллиардов долларов, на выставке Aero India будет впервые представлен новейший... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:06+0300
2025-02-07T11:07+0300
экономика
технологии
рособоронэкспорт
индия
россия
ростех
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последние 20 лет подписал контракты с Индией на 50 миллиардов долларов, на выставке Aero India будет впервые представлен новейший двигатель для истребителей пятого поколения, заявил генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия). "Индия – важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 миллиардов. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба РОЭ.Кроме того, было объявлено о представлении нового российского истребителя Су-57Е на выставке, а также демонстрации авиационных двигателей на базе нового двигателя "Изделие 177С" иидля многоцелевых истребителей и ВК-650В для легких многоцелевых вертолетов. Новый вертолет ВК-650В предназначен для установки на российско-индийский вертолет Ка-226Т.
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технологии, рособоронэкспорт, индия, россия, ростех
Экономика, Технологии, Рособоронэкспорт, ИНДИЯ, РОССИЯ, Ростех
11:06 07.02.2025 (обновлено: 11:07 07.02.2025)
 
"Рособоронэкспорт" оценил объем подписанных контрактов с Индией

"Рособоронэкспорт" за 20 лет подписал контракты с Индией на 50 млрд долларов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последние 20 лет подписал контракты с Индией на 50 миллиардов долларов, на выставке Aero India будет впервые представлен новейший двигатель для истребителей пятого поколения, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия).
"Индия – важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 миллиардов. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба РОЭ.
Кроме того, было объявлено о представлении нового российского истребителя Су-57Е на выставке, а также демонстрации авиационных двигателей на базе нового двигателя "Изделие 177С" иидля многоцелевых истребителей и ВК-650В для легких многоцелевых вертолетов. Новый вертолет ВК-650В предназначен для установки на российско-индийский вертолет Ка-226Т.
Рособоронэкспорт. - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
"Рособоронэкспорт" назвал рекордной сумму контрактов 2024 года
17 ноября 2024, 05:41
 
ЭкономикаТехнологииРособоронэкспортИНДИЯРОССИЯРостех
 
 
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