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Россия впервые поставила Южной Корее вертолеты
Россия впервые поставила Южной Корее вертолеты - 07.02.2025, ПРАЙМ
Россия впервые поставила Южной Корее вертолеты
Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T06:16+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных аппаратов, выяснило РИА Новости изучив данные южнокорейской статслужбы.
Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2% - до минимума с 2022 года (раньше поставок не было).
Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти самолетов, вертолетов или беспилотников - на 2,9 миллиона долларов, а также винты - на 2,04 миллиона. В небольших объемах импортировались шасси и их части - на 261 тысячу долларов.
Кроме деталей, Республика Корея впервые с 2014 года купила у РФ самих летательных аппаратов на 4,1 миллиона долларов - это были вертолеты с собственной массой более 2 тонн.
Суммарный импорт Южной Кореей из России машин для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для них в 2024 году составили 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, РФ заняла девятое место. А в топ-5 расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).
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бизнес, россия, южная корея, москва, сеул
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, СЕУЛ
Россия впервые поставила Южной Корее вертолеты
Россия в 2024 году впервые поставила Южной Корее вертолеты
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных аппаратов, выяснило РИА Новости изучив данные южнокорейской статслужбы.
Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2% - до минимума с 2022 года (раньше поставок не было).
Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти самолетов, вертолетов или беспилотников - на 2,9 миллиона долларов, а также винты - на 2,04 миллиона. В небольших объемах импортировались шасси и их части - на 261 тысячу долларов.
Кроме деталей, Республика Корея впервые с 2014 года купила у РФ самих летательных аппаратов на 4,1 миллиона долларов - это были вертолеты с собственной массой более 2 тонн.
Суммарный импорт Южной Кореей из России машин для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для них в 2024 году составили 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, РФ заняла девятое место. А в топ-5 расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).