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Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам
Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам - 07.02.2025, ПРАЙМ
Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам
Максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в Россельхозбанке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, так же изменены условия и для... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:07+0300
2025-02-07T14:07+0300
экономика
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в Россельхозбанке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, так же изменены условия и для других вкладов, следует из данных на сайте кредитной организации. Уточняется, что максимальная ставка 22,5% доступна только для "новых денег", у клиентов не должно быть действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада. Также, по данным сайта, для вкладов сроком девять месяцев ставка составляет 20% годовых, для вкладов сроком от года и более максимальная доходность составит 19% годовых. Ранее в феврале другой крупный банк, ВТБ, также снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых.
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рсхб
Экономика, РСХБ
14:07 07.02.2025
 
Россельхозбанк снизил ставки по рублевым вкладам

Россельхозбанк снизил ставки по вкладам до 22,5%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссельхозБанк
РоссельхозБанк - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в Россельхозбанке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, так же изменены условия и для других вкладов, следует из данных на сайте кредитной организации.
Уточняется, что максимальная ставка 22,5% доступна только для "новых денег", у клиентов не должно быть действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.
Также, по данным сайта, для вкладов сроком девять месяцев ставка составляет 20% годовых, для вкладов сроком от года и более максимальная доходность составит 19% годовых.
Ранее в феврале другой крупный банк, ВТБ, также снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых.
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