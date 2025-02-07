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Рубль укрепляется на Московской бирже
Рубль укрепляется на Московской бирже - 07.02.2025, ПРАЙМ
Рубль укрепляется на Московской бирже
Курс рубля вновь перешел к росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:00+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Курс рубля вновь перешел к росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,17 рубля. "Курсы валют развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня из-за перехода на февральские операции по бюджетному правилу чистые продажи юаней ЦБ РФ вырастут с 4,8 до 5,6 миллиарда рубле в день. Долгосрочно этот фактор нейтрален для рубля, но "в моменте" это может затруднить дальнейший рост курса выше 13,3 рубля за юань", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "После окончания праздничных дней в Китае и возвращения к рабочему режиму, торговая активность на валютном рынке усилится, что может оказать давление на рубль в паре с юанем, и курс, скорее всего, вернется в диапазон 13,5-13,6 юаня", - в то же время считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал".
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рынки
Рубль укрепляется на Московской бирже
Рубль укрепляется на Московской бирже, юань дешевеет до 13,17 рубля
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Курс рубля вновь перешел к росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,17 рубля.
"Курсы валют развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня из-за перехода на февральские операции по бюджетному правилу чистые продажи юаней ЦБ РФ вырастут с 4,8 до 5,6 миллиарда рубле в день. Долгосрочно этот фактор нейтрален для рубля, но "в моменте" это может затруднить дальнейший рост курса выше 13,3 рубля за юань", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"После окончания праздничных дней в Китае и возвращения к рабочему режиму, торговая активность на валютном рынке усилится, что может оказать давление на рубль в паре с юанем, и курс, скорее всего, вернется в диапазон 13,5-13,6 юаня", - в то же время считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал".
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