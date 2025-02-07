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3000 на подходе - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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3000 на подходе
3000 на подходе - 07.02.2025, ПРАЙМ
3000 на подходе
Индекс МосБиржи в четверг закрылся позитивно: +1,4%, выше 2970 п., обороты под 140 млрд руб., быки настроены решительно. В пятницу утром рост продолжается,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T09:51+0300
2025-02-07T09:51+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг закрылся позитивно: +1,4%, выше 2970 п., обороты под 140 млрд руб., быки настроены решительно. В пятницу утром рост продолжается, бенчмарк уже выше 2980 п., на горизонте круглые 3000 п. Вероятность тестирования планки высокая, правда, закрепиться на полугодовой вершине пока будет сложно — в следующую пятницу состоится Мюнхенская конференция по безопасности, а наш ЦБ в тот же день огласит новую ставку. По нашим оценкам, регулятор вновь возьмет паузу и не станет трогать 21%.Сильнее рынка — акции банка МКБ (+3,2%). Ранее они сильно падали и по итогам января стали аутсайдерами с начала года (-14%). Под уровнем 8,8 руб. отмечалась поддержка под высокий отскок — и вот оно восстановление, курс уже 9,2 руб. Есть вариант локально сходить еще повыше.Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,5%). На неделе эти акции стали абсолютными чемпионами волатильности и роста: вчера в моменте было +35% со дна понедельника, а обороты за последние дни превысили 42 млрд руб., при том что вся капитализация корпорации — 52 млрд. Аномально, и даже самой компании пришлось давать комментарии. Скорее всего, это был спекулятивный хайп, и вчерашние максимумы выше 56 руб. в ближайшее время останутся недосягаемыми.Рубль обновил максимумы за 4 месяца, в моменте юань рушился к 12,83, но закрылся в отскоке у 13,24, и, скорее всего, вчера было локальное дно инвалюты. Доллар упал на процент, евро слетел на -2%: 96,9 и 100,6. Вероятно, и по доллару с евро было локальное дно, и курсы от ЦБ на выходные будут уже повыше.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:51 07.02.2025
 

3000 на подходе

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг закрылся позитивно: +1,4%, выше 2970 п., обороты под 140 млрд руб., быки настроены решительно. В пятницу утром рост продолжается, бенчмарк уже выше 2980 п., на горизонте круглые 3000 п. Вероятность тестирования планки высокая, правда, закрепиться на полугодовой вершине пока будет сложно — в следующую пятницу состоится Мюнхенская конференция по безопасности, а наш ЦБ в тот же день огласит новую ставку. По нашим оценкам, регулятор вновь возьмет паузу и не станет трогать 21%.
Сильнее рынка — акции банка МКБ (+3,2%). Ранее они сильно падали и по итогам января стали аутсайдерами с начала года (-14%). Под уровнем 8,8 руб. отмечалась поддержка под высокий отскок — и вот оно восстановление, курс уже 9,2 руб. Есть вариант локально сходить еще повыше.
Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,5%). На неделе эти акции стали абсолютными чемпионами волатильности и роста: вчера в моменте было +35% со дна понедельника, а обороты за последние дни превысили 42 млрд руб., при том что вся капитализация корпорации — 52 млрд. Аномально, и даже самой компании пришлось давать комментарии. Скорее всего, это был спекулятивный хайп, и вчерашние максимумы выше 56 руб. в ближайшее время останутся недосягаемыми.
Рубль обновил максимумы за 4 месяца, в моменте юань рушился к 12,83, но закрылся в отскоке у 13,24, и, скорее всего, вчера было локальное дно инвалюты. Доллар упал на процент, евро слетел на -2%: 96,9 и 100,6. Вероятно, и по доллару с евро было локальное дно, и курсы от ЦБ на выходные будут уже повыше.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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