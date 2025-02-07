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Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 07.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций опускается на 0,03% днем в пятницу, следует из данных Московской биржи. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:02+0300
2025-02-07T16:02+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций опускается на 0,03% днем в пятницу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.43 мск снижался на 0,03%, до 2969,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях рос на 0,04%, до 1032,63 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время повышался на 0,71%, до 74,82 доллара за баррель. РЫНОК АКЦИЙ НЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 3000 ПУНКТОВ "Торги проходят спокойно. Если не будет "горячих" новостей, рынок закроет последний день недели небольшими изменениями в пределах плюс-минус 0,5% к закрытию предыдущего дня", - отмечает Алексей Калачев из "Финама". Российский рынок акций утром повышался, индекс Мосбиржи символически обновил недельный максимум, установленный в четверг. Однако после старта основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и находятся в небольшом минусе. При этом нефтяные цены в первой половине дня повышались, но затем умеренно откатились от дневных вершин. Это усугубилось для индекса Мосбиржи укреплением рубля, которое, правда, пока довольно сдержанное", - говорит Дмитрий Бабин из " БКС Мир инвестиций". "Дополнительным препятствием для продолжения роста может выступать фактор пятницы. Многие воздерживаются от покупок бумаг или сокращают их количество в портфеле, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. К тому же индекс Мосбиржи остается вблизи установленного неделю назад полугодового максимума, что подталкивает многих спекулянтов фиксировать прибыль", - добавляет он. В лидерах роста капитализации – акции "Позитива" (+1,18%), "Юнипро" (+1,21%), "Селигдара" (+1,06%)", Норникеля" (+1,02%) и "Астры" (+0,96%). В лидерах снижения котировок – акции ЮГК (-6,8%), "Хедхантер" (-2,55%), МКБ (-1,48%), ВТБ (-1,19%) и VK (1,03%). ПРОГНОЗЫ "Если в ближайшие дни новостной фон не ухудшится, в понедельник нефтяные цены удержатся от быстрого снижения, а рубль не возобновит активное подорожание, индекс Мосбиржи способен предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 3000 пунктов", - считает Бабин. Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 7 февраля: диапазон 2900-3000 пунктов, актуальный коридор для РТС: 900-1000 пунктов.
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рынки, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций снижается днем на 0,03%
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций опускается на 0,03% днем в пятницу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.43 мск снижался на 0,03%, до 2969,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях рос на 0,04%, до 1032,63 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время повышался на 0,71%, до 74,82 доллара за баррель.
РЫНОК АКЦИЙ НЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 3000 ПУНКТОВ
"Торги проходят спокойно. Если не будет "горячих" новостей, рынок закроет последний день недели небольшими изменениями в пределах плюс-минус 0,5% к закрытию предыдущего дня", - отмечает Алексей Калачев из "Финама".
Российский рынок акций утром повышался, индекс Мосбиржи символически обновил недельный максимум, установленный в четверг. Однако после старта основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и находятся в небольшом минусе. При этом нефтяные цены в первой половине дня повышались, но затем умеренно откатились от дневных вершин. Это усугубилось для индекса Мосбиржи укреплением рубля, которое, правда, пока довольно сдержанное", - говорит Дмитрий Бабин из " БКС Мир инвестиций".
"Дополнительным препятствием для продолжения роста может выступать фактор пятницы. Многие воздерживаются от покупок бумаг или сокращают их количество в портфеле, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. К тому же индекс Мосбиржи остается вблизи установленного неделю назад полугодового максимума, что подталкивает многих спекулянтов фиксировать прибыль", - добавляет он.
В лидерах роста капитализации – акции "Позитива" (+1,18%), "Юнипро" (+1,21%), "Селигдара" (+1,06%)", Норникеля" (+1,02%) и "Астры" (+0,96%). В лидерах снижения котировок – акции ЮГК (-6,8%), "Хедхантер" (-2,55%), МКБ (-1,48%), ВТБ (-1,19%) и VK (1,03%).
"Если в ближайшие дни новостной фон не ухудшится, в понедельник нефтяные цены удержатся от быстрого снижения, а рубль не возобновит активное подорожание, индекс Мосбиржи способен предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 3000 пунктов", - считает Бабин.
Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 7 февраля: диапазон 2900-3000 пунктов, актуальный коридор для РТС: 900-1000 пунктов.
Российский рынок акций вырос