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Российский рынок акций немного снизился перед выходными

Российский рынок акций немного снизился перед выходными - 07.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного снизился перед выходными

Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы немного снизился, хотя по итогам недели зафиксировано повышение, следует из данных Московской биржи. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T19:59+0300

2025-02-07T19:59+0300

2025-02-07T19:59+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы немного снизился, хотя по итогам недели зафиксировано повышение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,12%, до 2966,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,6% до 1026,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,5%, до 960,69 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,62%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,91%, РТС - на 1,17%. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК СЛЕГКА СНИЗИЛСЯ Российский рынок акций в основную сессию пятницы менялся разнонаправленно. При этом индекс Мосбиржи, неудачно попытавшись выйти на отметку 3000 пунктов, все же откатился вниз, оставшись выше уровня 2950 пунктов. "Индекс Мосбиржи в пятницу утром предпринял попытку отскока и в моменте добрался до 2985 пунктов, но покупатели быстро утратили инициативу, и бенчмарк снова залег в "боковик". Приближение выходных, подвешенная ситуация в геополитике и укрепление рубля не позволили развить успех", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Позитива" (-7,5%). Компания представила предварительные финрезультаты за 2024 год. Объём отгрузок составил около 26 миллиардов рублей, что ниже ожиданий рынка и менеджмента, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Впрочем, с учётом падения акций более чем на 20% за месяц плохие новости уже во многом заложены в цену. В 2025 году компания намерена вернуться к росту показателей путем запуска новаторских продуктов и оптимизации бизнес процессов", - добавляет он. Также упали бумаги ЮГК (-5,9%), "Хэдхантера" (-2,8%), ВК (-2,7%). Выросли в цене бумаги "Селигдара" (+2,1%), "Северстали" (+0,8%), "Русала" (+0,7%). Стоимость нефти к 19.44 мск повышалась на 0,1% до 74,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4% до 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок на неделе так и не смог обновить годовой максимум 2995 пунктов по индексу Мосбиржи, но чувствовал себя увереннее по долларовому РТС благодаря динамике курса рубля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы продолжают ждать геополитических новостей. В следующую пятницу ЦБ РФ также подведет итоги очередного заседания: рынок надеется на сохранение ключевой ставки на уровне 21%", - добавляет она, перечисляя факторы динамики рынка. В понедельник "Европлан" обнародует операционные результаты за прошлый год, "Норникель" - финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 февраля – 2900-3000 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250207/aktsii-854767543.html

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мосбиржа, российский рынок акций