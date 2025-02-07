https://1prime.ru/20250207/salony-854741644.html

Салоны красоты в России стали чаще открываться, показало исследование

Салоны красоты в России стали чаще открываться, показало исследование - 07.02.2025, ПРАЙМ

Салоны красоты в России стали чаще открываться, показало исследование

Салоны красоты в России на протяжении всего 2024 года чаще открывались, чем закрывались, а в январе текущего года число их ликвидаций обогнало количество... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T04:16+0300

2025-02-07T04:16+0300

2025-02-07T04:16+0300

бизнес

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общество

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Салоны красоты в России на протяжении всего 2024 года чаще открывались, чем закрывались, а в январе текущего года число их ликвидаций обогнало количество регистраций, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Как показало исследование, за 13 месяцев (2024 год и январь 2025 года) количество компаний в этой отрасли выросло с 108 811 до 117 843: прибавилось 9 032 новых участника. В январе 2025 года, впервые за весь рассматриваемый период, ликвидации обогнали регистрации: 1 603 против 1 501", - приводят данные аналитики. Количество регистраций на протяжении всего 2024 года превышало число ликвидаций, но сама динамика регистраций была неравномерной: с января по сентябрь количество открытий колебалось от 1 775 до 2 484, а в декабре резко возросло - до 3 361. На декабрь 2024 года пришлось и наибольшее количество ликвидаций - 2 469, в то время, как в остальные месяцы оно не выходило за пределы 1 704. Суммарно за весь период - с января 2024 года до начала февраля 2025 года - количество регистраций значительно превысило число ликвидаций: 28 068 против 19 036. Бьюти-сфера продолжает развиваться и прирастать новыми предпринимателями, обращает внимание эксперт проекта "Контур.Фокус" по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев. Ключевой особенностью этой отрасли является то, что более 90% занятых в этой сфере работают как индивидуальные предприниматели (ИП), не создавая юрлица. Кроме того, довольно большая часть в бьюти-сфере работает как самозанятые, добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество