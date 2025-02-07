https://1prime.ru/20250207/samolet-854753972.html
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы - 07.02.2025, ПРАЙМ
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково". Об этом сообщил... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:51+0300
2025-02-07T13:51+0300
2025-02-07T13:57+0300
абхазия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_78804b18656e08eabe063ac7fc4391b0.jpg
СУХУМ, 7 фев - ПРАЙМ. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Московский борт приземлился в абхазском аэропорту Сухум около 13:30 по московскому времени. Рейс был выполнен в тестовом режиме. Министерство транспорта России заявляло, что регулярное сообщение между Москвой и Сухумом будет восстановлено к маю.Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
https://1prime.ru/20250206/ryanair-854723726.html
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_c745a02fc6e44ad9159be3779a70ff7a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы
В аэропорт в Сухуме прилетел первый более чем за 30 лет самолет из Москвы
СУХУМ, 7 фев - ПРАЙМ. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Московский борт приземлился в абхазском аэропорту Сухум около 13:30 по московскому времени. Рейс был выполнен в тестовом режиме. Министерство транспорта России заявляло, что регулярное сообщение между Москвой и Сухумом будет восстановлено к маю.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину