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В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы - 07.02.2025, ПРАЙМ
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В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы - 07.02.2025, ПРАЙМ
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково". Об этом сообщил... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:51+0300
2025-02-07T13:57+0300
абхазия
россия
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СУХУМ, 7 фев - ПРАЙМ. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Московский борт приземлился в абхазском аэропорту Сухум около 13:30 по московскому времени. Рейс был выполнен в тестовом режиме. Министерство транспорта России заявляло, что регулярное сообщение между Москвой и Сухумом будет восстановлено к маю.Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
https://1prime.ru/20250206/ryanair-854723726.html
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абхазия, россия
АБХАЗИЯ, РОССИЯ
13:51 07.02.2025 (обновлено: 13:57 07.02.2025)
 
В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из Москвы

В аэропорт в Сухуме прилетел первый более чем за 30 лет самолет из Москвы

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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СУХУМ, 7 фев - ПРАЙМ. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Московский борт приземлился в абхазском аэропорту Сухум около 13:30 по московскому времени. Рейс был выполнен в тестовом режиме. Министерство транспорта России заявляло, что регулярное сообщение между Москвой и Сухумом будет восстановлено к маю.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
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