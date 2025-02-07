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Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог

Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог

Глава Белого дома Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России с целью закончить конфликт на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:03+0300

2025-02-07T09:03+0300

2025-02-07T09:03+0300

экономика

кит келлог

россия

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России с целью закончить конфликт на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг в беседе с изданием New York Post."Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", - сказано в публикации газеты.Келлог подчеркнул, что ужесточение санкционного давления на Россию реально."Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.

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кит келлог, россия, дональд трамп, сша