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Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
Глава Белого дома Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России с целью закончить конфликт на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T09:03+0300
2025-02-07T09:03+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России с целью закончить конфликт на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг в беседе с изданием New York Post."Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", - сказано в публикации газеты.Келлог подчеркнул, что ужесточение санкционного давления на Россию реально."Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.
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кит келлог, россия, дональд трамп, сша
Экономика, Кит Келлог, РОССИЯ, Дональд Трамп, США
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
Келлог заявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России с целью закончить конфликт на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг в беседе с изданием New York Post.
"Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", - сказано в публикации газеты.
Келлог подчеркнул, что ужесточение санкционного давления на Россию реально.
"Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.
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