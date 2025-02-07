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Санкции не повлияют на цель увеличить авиаперевозки в РФ, заявил Старовойт - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Санкции не повлияют на цель увеличить авиаперевозки в РФ, заявил Старовойт
Санкции не повлияют на цель увеличить авиаперевозки в РФ, заявил Старовойт - 07.02.2025, ПРАЙМ
Санкции не повлияют на цель увеличить авиаперевозки в РФ, заявил Старовойт
Санкции не повлияют на поставленную президентом России Владимиром Путиным цель увеличить пассажирские авиаперевозки в РФ в 1,5 раза к 2030 году, сообщил министр | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:53+0300
2025-02-07T10:53+0300
роман старовойт
авиация
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Санкции не повлияют на поставленную президентом России Владимиром Путиным цель увеличить пассажирские авиаперевозки в РФ в 1,5 раза к 2030 году, сообщил министр транспорта Роман Старовойт в своем поздравлении с Днем гражданской авиации. "Президентом России поставлена амбициозная, но стараниями профессионалов выполнимая цель - в полтора раза повысить авиаподвижность населения к 2030 году. Никакие санкции и новые ограничения не вынудят нас отказаться от достижения этой цели", - сказал Старовойт. Минтранс видит, "что строятся и реконструируются аэропорты, растет маршрутная сеть, внедряется новое отечественное оборудование". "Наряду с этим растет уровень подготовки всех, кто организует и непосредственно осуществляет авиаперелеты, существенно улучшая качество перевозок и обслуживания", - добавил министр. Он подчеркнул, что сегодня благодаря пилотам, штурманам, бортпроводникам, диспетчерам, работникам наземных служб, техническим и другим специалистам жители нашей страны имеют возможность путешествовать и работать без ограничений по расстоянию, чаще встречаться с родными и близкими.
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роман старовойт, авиация
Роман Старовойт, авиация
10:53 07.02.2025
 
Санкции не повлияют на цель увеличить авиаперевозки в РФ, заявил Старовойт

Старовойт: санкции не повлияют на цель увеличить авиаперевозки в РФ в 1,5 раза

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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Санкции не повлияют на поставленную президентом России Владимиром Путиным цель увеличить пассажирские авиаперевозки в РФ в 1,5 раза к 2030 году, сообщил министр транспорта Роман Старовойт в своем поздравлении с Днем гражданской авиации.
"Президентом России поставлена амбициозная, но стараниями профессионалов выполнимая цель - в полтора раза повысить авиаподвижность населения к 2030 году. Никакие санкции и новые ограничения не вынудят нас отказаться от достижения этой цели", - сказал Старовойт.
Минтранс видит, "что строятся и реконструируются аэропорты, растет маршрутная сеть, внедряется новое отечественное оборудование". "Наряду с этим растет уровень подготовки всех, кто организует и непосредственно осуществляет авиаперелеты, существенно улучшая качество перевозок и обслуживания", - добавил министр.
Он подчеркнул, что сегодня благодаря пилотам, штурманам, бортпроводникам, диспетчерам, работникам наземных служб, техническим и другим специалистам жители нашей страны имеют возможность путешествовать и работать без ограничений по расстоянию, чаще встречаться с родными и близкими.
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