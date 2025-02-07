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Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции
Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции - 07.02.2025, ПРАЙМ
Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции
Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции, сообщает радиокомпания Sveriges Radio. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:54+0300
2025-02-07T13:54+0300
политика
швеция
нато
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции, сообщает радиокомпания Sveriges Radio. "В связи с ухудшением международной обстановки и тем, что Швеция теперь является союзником (по НАТО - ред.), потребность в знании и понимании общей обороны возросла", - заявил радиокомпании руководитель проекта курса "тотальной обороны" Роберт Трупп. По словам, Sveriges Radio, курс разработан по заказу правительства и будет включать вопросы НАТО, международного права и внешней политики. Обучать школьников по теме обороны и НАТО будут с первого года в школах старших классов - гимназиях. "Это способ инвестировать в будущее, в следующее поколение взрослых, поскольку практически каждый человек, вступая в профессиональную жизнь, будет работать в той или иной форме в общественно значимой деятельности или выполнять социально значимые функции", - пояснил Трупп. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.
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швеция, нато
Политика, ШВЕЦИЯ, НАТО
13:54 07.02.2025
 
Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции

Sveriges Radio: курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции, сообщает радиокомпания Sveriges Radio.
"В связи с ухудшением международной обстановки и тем, что Швеция теперь является союзником (по НАТО - ред.), потребность в знании и понимании общей обороны возросла", - заявил радиокомпании руководитель проекта курса "тотальной обороны" Роберт Трупп.
По словам, Sveriges Radio, курс разработан по заказу правительства и будет включать вопросы НАТО, международного права и внешней политики. Обучать школьников по теме обороны и НАТО будут с первого года в школах старших классов - гимназиях.
"Это способ инвестировать в будущее, в следующее поколение взрослых, поскольку практически каждый человек, вступая в профессиональную жизнь, будет работать в той или иной форме в общественно значимой деятельности или выполнять социально значимые функции", - пояснил Трупп.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.
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