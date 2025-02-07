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В Сирии сделали заявление о российских военных базах - 07.02.2025, ПРАЙМ
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В Сирии сделали заявление о российских военных базах
В Сирии сделали заявление о российских военных базах - 07.02.2025, ПРАЙМ
В Сирии сделали заявление о российских военных базах
Глава сирийского министерства обороны Абу Каср заявил, что Сирия оставит российские военные базы, если это будет выгодно для страны. Об этом он сообщил в беседе | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:29+0300
2025-02-07T10:58+0300
политика
россия
сирия
военные базы
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава сирийского министерства обороны Абу Каср заявил, что Сирия оставит российские военные базы, если это будет выгодно для страны. Об этом он сообщил в беседе с изданием Washington Post."Если мы с этого получим выгоду для Сирии, то да", — подчеркнул глава ведомства.Он также отметил, что в политике нет вечных противников.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжит диалог с новыми сирийскими властями по всем темам, включая договоренности о российской военно-морской базе в Тартусе.
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россия, сирия, военные базы
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, военные базы
10:29 07.02.2025 (обновлено: 10:58 07.02.2025)
 
В Сирии сделали заявление о российских военных базах

Глава МО Сирии Абу Касра: военные базы РФ останутся, если Дамаск получит выгоду

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСирийские власти начали восстанавливать район Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Сирийские власти начали восстанавливать район Эль-Хамдания на окраине города Алеппо - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава сирийского министерства обороны Абу Каср заявил, что Сирия оставит российские военные базы, если это будет выгодно для страны. Об этом он сообщил в беседе с изданием Washington Post.
"Если мы с этого получим выгоду для Сирии, то да", — подчеркнул глава ведомства.
Он также отметил, что в политике нет вечных противников.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжит диалог с новыми сирийскими властями по всем темам, включая договоренности о российской военно-морской базе в Тартусе.
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