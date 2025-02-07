https://1prime.ru/20250207/siriya-854746627.html

В Сирии сделали заявление о российских военных базах

В Сирии сделали заявление о российских военных базах - 07.02.2025, ПРАЙМ

В Сирии сделали заявление о российских военных базах

Глава сирийского министерства обороны Абу Каср заявил, что Сирия оставит российские военные базы, если это будет выгодно для страны. Об этом он сообщил в беседе | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T10:29+0300

2025-02-07T10:29+0300

2025-02-07T10:58+0300

политика

россия

сирия

военные базы

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава сирийского министерства обороны Абу Каср заявил, что Сирия оставит российские военные базы, если это будет выгодно для страны. Об этом он сообщил в беседе с изданием Washington Post."Если мы с этого получим выгоду для Сирии, то да", — подчеркнул глава ведомства.Он также отметил, что в политике нет вечных противников.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжит диалог с новыми сирийскими властями по всем темам, включая договоренности о российской военно-морской базе в Тартусе.

https://1prime.ru/20250129/siriya-854540490.html

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россия, сирия, военные базы