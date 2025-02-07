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Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу
Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу - 07.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу
Европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в прошлом году был низким из-за рекордного уровня заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ),... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:34+0300
2025-02-07T16:34+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в прошлом году был низким из-за рекордного уровня заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ), заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. США в прошлом году на четверть урезали экспорт СПГ в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Экспорт составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Главными покупателями СПГ из Америки выступили Нидерланды и Франция, потерявшие за год 26% и 41% объемов соответственно. В целом доля Европы в американском экспорте сжиженного газа составила 44%. "ЕС закончил прошлый отопительный сезон с заполненностью ПХГ на уровне 59% - это рекордный показатель за время наблюдения... Страны ЕС физически не могли импортировать те же объемы СПГ, что в 2022-2023 годах, так как это привело бы к переполнению хранилищ. На импорт в денежном выражении также повлияло небольшое снижение средних цен", - объяснил собеседник агентства. При этом Кауфман предполагает, что в текущем году поставки американского СПГ в Европу обновят рекорд в натуральном выражении или будут близки к этому. На данный момент хранилища заполнены на 51%, и к концу отопительного сезона этот показатель может опуститься примерно до 30%, что заметно ниже уровней 2023-2024 годов, хотя и выше, чем в 2022 году, отмечает он. Достаточно быстрый расход газа из ПХГ приводит к росту цен, что вызывает перенаправление части продукции с рынков АТР в Европу, считает эксперт. Также на показатель поставок из США в ЕС положительно повлияет запуск двух новых производств в декабре - Plaquemines LNG и третьей очереди завода Corpus Christi LNG.
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газ, европа, сша
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США
16:34 07.02.2025
 
Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу

Эксперт Кауфман: импорт СПГ в ЕС из США снизился из-за заполненности хранилищ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в прошлом году был низким из-за рекордного уровня заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ), заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
США в прошлом году на четверть урезали экспорт СПГ в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Экспорт составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Главными покупателями СПГ из Америки выступили Нидерланды и Франция, потерявшие за год 26% и 41% объемов соответственно. В целом доля Европы в американском экспорте сжиженного газа составила 44%.
"ЕС закончил прошлый отопительный сезон с заполненностью ПХГ на уровне 59% - это рекордный показатель за время наблюдения... Страны ЕС физически не могли импортировать те же объемы СПГ, что в 2022-2023 годах, так как это привело бы к переполнению хранилищ. На импорт в денежном выражении также повлияло небольшое снижение средних цен", - объяснил собеседник агентства.
При этом Кауфман предполагает, что в текущем году поставки американского СПГ в Европу обновят рекорд в натуральном выражении или будут близки к этому. На данный момент хранилища заполнены на 51%, и к концу отопительного сезона этот показатель может опуститься примерно до 30%, что заметно ниже уровней 2023-2024 годов, хотя и выше, чем в 2022 году, отмечает он.
Достаточно быстрый расход газа из ПХГ приводит к росту цен, что вызывает перенаправление части продукции с рынков АТР в Европу, считает эксперт. Также на показатель поставок из США в ЕС положительно повлияет запуск двух новых производств в декабре - Plaquemines LNG и третьей очереди завода Corpus Christi LNG.
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