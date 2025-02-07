https://1prime.ru/20250207/spg-854769676.html
Посол назвал мотивы Франции, продолжающей активно закупать СПГ из России
Посол назвал мотивы Франции, продолжающей активно закупать СПГ из России - 07.02.2025, ПРАЙМ
Посол назвал мотивы Франции, продолжающей активно закупать СПГ из России
Франция продолжает активно закупать российский СПГ из-за нежелания терять выгоду, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T21:05+0300
2025-02-07T21:05+0300
2025-02-07T21:06+0300
энергетика
россия
франция
газ
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg
ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Франция продолжает активно закупать российский СПГ из-за нежелания терять выгоду, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Франция, как ни странно, в прошлом году стала одним из главных покупателей нашего СПГ. Мне трудно давать оценки, с чем это связано, но не надо забывать, что в свое время Франция, прежде всего, (французская энергокомпания - ред.) TotalEnergies, сильно вложились в наш рынок, в наше производство СПГ. Может быть, это с этим связано, а может быть, это связано с желанием заработать, когда соседи не очень-то торопятся защищать собственный экономический интерес", - сказал Мешков. Как следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата, главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе-августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания - на эти три страны пришлось чуть более половины всего импорта из России. Россия поставила в ЕС газа на 9 миллиардов евро, при этом в 2025 году трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ - 4,4 миллиарда евро. Основным покупателем "голубого топлива" из России стала Франция, которая за восемь месяцев увеличила закупки на 30% - до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть - до 1,6 миллиарда евро. Четырнадцатый пакет антироссийских санкций ЕС, в частности, ограничил предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения могут продолжать покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".
https://1prime.ru/20250207/spg-854762092.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_678:0:2869:1643_1920x0_80_0_0_08613b45558bfb7664c216bcfa874aea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, газ, спг
Энергетика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Газ, СПГ
Посол назвал мотивы Франции, продолжающей активно закупать СПГ из России
Посол Мешков: Франция продолжает активно закупать СПГ из РФ из-за нежелания терять выгоду
ПАРИЖ, 7 фев – ПРАЙМ. Франция продолжает активно закупать российский СПГ из-за нежелания терять выгоду, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Франция, как ни странно, в прошлом году стала одним из главных покупателей нашего СПГ. Мне трудно давать оценки, с чем это связано, но не надо забывать, что в свое время Франция, прежде всего, (французская энергокомпания - ред.) TotalEnergies, сильно вложились в наш рынок, в наше производство СПГ. Может быть, это с этим связано, а может быть, это связано с желанием заработать, когда соседи не очень-то торопятся защищать собственный экономический интерес", - сказал Мешков.
Как следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата, главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе-августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания - на эти три страны пришлось чуть более половины всего импорта из России.
Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу
Россия поставила в ЕС газа на 9 миллиардов евро, при этом в 2025 году трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ - 4,4 миллиарда евро.
Основным покупателем "голубого топлива" из России стала Франция, которая за восемь месяцев увеличила закупки на 30% - до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть - до 1,6 миллиарда евро.
Четырнадцатый пакет антироссийских санкций ЕС, в частности, ограничил предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения могут продолжать покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".