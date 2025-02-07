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Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"
Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах" - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T22:44+0300
2025-02-07T22:44+0300
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ВАШИНГТОН, 7 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". "С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.
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сша, дональд трамп, япония, спг
Энергетика, США, Дональд Трамп, ЯПОНИЯ, СПГ
Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"
Трамп: Япония вскоре начнет начнет импортировать СПГ из США "в рекордных объемах"
ВАШИНГТОН, 7 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах".
"С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.
США в ноябре сократили экспорт СПГ в ЕС на 10 процентов к октябрю