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Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"

Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах" - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T22:44+0300

2025-02-07T22:44+0300

2025-02-07T22:44+0300

энергетика

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ВАШИНГТОН, 7 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония в скором времени начнет импортировать сжиженный природный газ из США "в рекордных объемах". "С радостью сообщаю, что Япония вскоре начнет импортировать рекордные объемы чистого американского сжиженного природного газа", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства между двумя странами, способствуя диверсификации энергетических поставок Японии и поддержке американской экономики.

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сша, дональд трамп, япония, спг