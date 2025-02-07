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Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США

Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:13+0300

2025-02-07T23:13+0300

2025-02-07T23:13+0300

энергетика

китай

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спг

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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что американское топливо востребовано и в других странах. "Мы открыли продажу СПГ немедленно. Фактически, сделали это несколько дней назад. И Китай сейчас, не только Китай, все хотят его покупать. У нас его больше, чем у кого-либо, и все его покупают", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Глава государства также подчеркнул, что США могут поставлять СПГ по всему миру, при этом особый интерес проявляет Япония, которая, по его словам, "всегда может рассчитывать быть в начале очереди" на эти поставки.

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китай, сша, спг, газ, дональд трамп