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Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США
Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:13+0300
2025-02-07T23:13+0300
энергетика
китай
сша
спг
газ
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что американское топливо востребовано и в других странах. "Мы открыли продажу СПГ немедленно. Фактически, сделали это несколько дней назад. И Китай сейчас, не только Китай, все хотят его покупать. У нас его больше, чем у кого-либо, и все его покупают", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Глава государства также подчеркнул, что США могут поставлять СПГ по всему миру, при этом особый интерес проявляет Япония, которая, по его словам, "всегда может рассчитывать быть в начале очереди" на эти поставки.
https://1prime.ru/20250207/spg-854771672.html
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китай, сша, спг, газ, дональд трамп
Энергетика, КИТАЙ, США, СПГ, Газ, Дональд Трамп
23:13 07.02.2025
 
Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США

Трамп заявил, что Китай проявляет интерес к закупкам СПГ у США

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что американское топливо востребовано и в других странах.
"Мы открыли продажу СПГ немедленно. Фактически, сделали это несколько дней назад. И Китай сейчас, не только Китай, все хотят его покупать. У нас его больше, чем у кого-либо, и все его покупают", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.
Глава государства также подчеркнул, что США могут поставлять СПГ по всему миру, при этом особый интерес проявляет Япония, которая, по его словам, "всегда может рассчитывать быть в начале очереди" на эти поставки.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"
22:44
 
ЭнергетикаКИТАЙСШАСПГГазДональд Трамп
 
 
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