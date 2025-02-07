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США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота - 07.02.2025, ПРАЙМ
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США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота
США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота - 07.02.2025, ПРАЙМ
США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота
Ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на выборах президента взлетел вдвое и впервые с июня 2021 года превысил 2 миллиарда... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T03:46+0300
2025-02-07T03:46+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на выборах президента взлетел вдвое и впервые с июня 2021 года превысил 2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота - почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое - до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов. Тенденция продолжилась и в декабре: за этот месяц американцы импортировали золота уже на 3,19 миллиарда долларов - в 1,5 раза больше ноябрьских показателей и в 2,5 раза больше, чем год назад. Декабрьский импорт стал максимальным с июля 2020 года, когда он составлял 3,74 миллиарда долларов. В физическом выражении ноябрьские объемы закупок драгметалла Штатами также взлетели - практически вдвое, до максимальных с апреля 2023 года 27 тонн. А в декабре закупки выросли еще в 1,4 раза - до максимальных с июля 2020 года 38,1 тонны. За весь 2024 год покупки золота Штатами составили 15,94 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 6%. В физическом выражении импорт составил 220,2 тонны. Больше всего золота США покупали у Канады - на 4,53 миллиарда долларов, Мексики - на 2,6 миллиарда, Швейцарии - на 2 миллиарда, Колумбии - на 1,84 миллиарда и Австралии - на 1,07 миллиарда.
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мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп
03:46 07.02.2025
 
США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота

США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота до 2 миллиардов долларов

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на выборах президента взлетел вдвое и впервые с июня 2021 года превысил 2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота - почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое - до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.
Тенденция продолжилась и в декабре: за этот месяц американцы импортировали золота уже на 3,19 миллиарда долларов - в 1,5 раза больше ноябрьских показателей и в 2,5 раза больше, чем год назад. Декабрьский импорт стал максимальным с июля 2020 года, когда он составлял 3,74 миллиарда долларов.
В физическом выражении ноябрьские объемы закупок драгметалла Штатами также взлетели - практически вдвое, до максимальных с апреля 2023 года 27 тонн. А в декабре закупки выросли еще в 1,4 раза - до максимальных с июля 2020 года 38,1 тонны.
За весь 2024 год покупки золота Штатами составили 15,94 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 6%. В физическом выражении импорт составил 220,2 тонны.
Больше всего золота США покупали у Канады - на 4,53 миллиарда долларов, Мексики - на 2,6 миллиарда, Швейцарии - на 2 миллиарда, Колумбии - на 1,84 миллиарда и Австралии - на 1,07 миллиарда.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАНАДАМЕКСИКАДональд Трамп
 
 
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