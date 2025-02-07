https://1prime.ru/20250207/stambul-854763835.html

Генконсул России в Стамбуле рассказал о поджидающих туристов опасностях

Генконсул России в Стамбуле рассказал о поджидающих туристов опасностях - 07.02.2025, ПРАЙМ

Генконсул России в Стамбуле рассказал о поджидающих туристов опасностях

Отдыхающим в Стамбуле туристам следует контролировать качество заказываемого в заведениях алкоголя и не приобретать его по низкой цене в свете ситуации с... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T17:32+0300

2025-02-07T17:32+0300

2025-02-07T17:32+0300

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СТАМБУЛ, 7 фев - ПРАЙМ. Отдыхающим в Стамбуле туристам следует контролировать качество заказываемого в заведениях алкоголя и не приобретать его по низкой цене в свете ситуации с гибелью граждан от контрафактного алкоголя в городе, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Число скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле в этом году достигло 70, сообщили в пятницу власти провинции Стамбул. По словам губернатора, по результатам рейдов задержаны 190 человек, причастные к производству и сбыту контрафакта, из них 11 арестованы, конфискованы более 86 тонн "зелья". "У нас нет информации σ наличии в их (погибших от контрафакта - ред.) числе россиян. Что касается того, как уберечься от таких рисков, то, прежде всего, не приобретать в погоне за низкой ценой товар непонятного качества у сомнительных поставщиков, а также в заведениях общепита, по возможности, контролировать качество заказываемых напитков", - сказал Буравов. По его словам, любая поездка за рубеж, в том числе с туристическими целями, требует соответствующей подготовки, речь не только о выборе отеля и достопримечательностей для осмотра. Необходимо четко знать режим въезда и пребывания в стране, иметь действующие достаточный срок документы и их копии, наличные денежные средства. "С сожалением приходится признать, что немалая часть проблемных ситуаций возникает по причине самих граждан: их невнимательности, несоблюдения элементарных правил поведения и отсутствия заблаговременной (до въезда в страну) проработки важных нюансов своего пребывания", - отметил дипломат. Он напомнил, что перед поездкой необходимо внимательно ознакомиться с порядком въезда и пребывания в стране, проверить документы. "B этой связи настоятельно рекомендовали бы перед поездкой внимательно знакомиться с порядком въезда и пребывания в стране, проверить срок действия загранпаспорта (должeн быть действителен не менеe 120 дней на дату въезда), оформить соответствующий полис медицинского страхования. С учетом известных сложностей с осуществлением платежей с использованием банковских карт целесообразно иметь с собой в достаточном количестве наличные денежные средства исходя из планируемого времени пребывания и предполагаемых расходов", - подчеркнул Буравов. Руководство провинции Стамбул ранее сообщило об аннулировании лицензий 64 магазинов, где продавали поддельный алкоголь. По информации СМИ, среди скончавшихся граждане Турции, Узбекистана и Туркмении, приобретавшие алкоголь за 30 лир (меньше одного доллара), при том, что самый дешевый алкогольный напиток (пиво) в магазинах Турции стоит не менее 70 лир, а крепкие алкогольные напитки стоят несколько сотен лир. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.

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туризм, бизнес, стамбул, турция, россия