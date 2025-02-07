https://1prime.ru/20250207/stambul-854765523.html
Стамбул в 2024 году посетили более 2 млн россиян
Стамбул в 2024 году посетили более 2 млн россиян - 07.02.2025, ПРАЙМ
Стамбул в 2024 году посетили более 2 млн россиян
Стамбул за 2024 год посетили более двух миллионов россиян, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, подобная динамика сохранится в 2025 году, заявил в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:34+0300
2025-02-07T18:34+0300
2025-02-07T18:34+0300
туризм в турции
стамбул
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СТАМБУЛ, 7 фев - ПРАЙМ. Стамбул за 2024 год посетили более двух миллионов россиян, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, подобная динамика сохранится в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "За прошлый год Турцию в целом посетили бoлee 6,7 миллиона российских граждан (в том числе более 2 миллионов - Стамбул), что превышает аналогичный показатель предыдущего года. По этому показателю россияне на первом месте", - сообщил генконсул. "Полагаем, что такая динамика сохранится и на перспективу, с учетом того, что ряд классических ранее направлений для выездного российского туризма сейчас недоступен либо ограничен по возможности реализации. Турция остается в числе тех перспективных и активных направлений в силу того, что здесь соответствующий климат, сюда легко добраться, есть возможность безвизового въезда и пребывания в течение определенного установленного законом времени, то, что эта страна не занимает санкционную позицию, которую занимают некоторые западные страны в части ограничения передвижений граждан РФ", - заявил Буравов. По его словам, центральными и местными властями Турции немало делается в целях более активного привлечения иностранных гостей, развития обычного, конгрессного, медицинского туризма, реставрации культурно-исторических объектов, совершенствования транспортной и гостиничной инфраструктуры. Комментируя рост цен на музеи в Стамбуле, дипломат отметил, что это прерогатива соответствующих властей и бизнес-операторов, которая определяется в рыночных условиях на основе спроса и предложения, а также с учетом наличия реальных альтернативных предложений. Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем годом ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.
https://1prime.ru/20250116/turtsiya-854257994.html
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туризм в турции, стамбул
Стамбул в 2024 году посетили более 2 млн россиян
Генконсул РФ: Стамбул в 2024 году посетили более 2 млн россиян, динамика сохранится
СТАМБУЛ, 7 фев - ПРАЙМ. Стамбул за 2024 год посетили более двух миллионов россиян, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, подобная динамика сохранится в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"За прошлый год Турцию в целом посетили бoлee 6,7 миллиона российских граждан (в том числе более 2 миллионов - Стамбул), что превышает аналогичный показатель предыдущего года. По этому показателю россияне на первом месте", - сообщил генконсул.
"Полагаем, что такая динамика сохранится и на перспективу, с учетом того, что ряд классических ранее направлений для выездного российского туризма сейчас недоступен либо ограничен по возможности реализации. Турция остается в числе тех перспективных и активных направлений в силу того, что здесь соответствующий климат, сюда легко добраться, есть возможность безвизового въезда и пребывания в течение определенного установленного законом времени, то, что эта страна не занимает санкционную позицию, которую занимают некоторые западные страны в части ограничения передвижений граждан РФ", - заявил Буравов.
Сектору туризма Турции отвели время до июня из-за проблем с валютным курсом
По его словам, центральными и местными властями Турции немало делается в целях более активного привлечения иностранных гостей, развития обычного, конгрессного, медицинского туризма, реставрации культурно-исторических объектов, совершенствования транспортной и гостиничной инфраструктуры.
Комментируя рост цен на музеи в Стамбуле, дипломат отметил, что это прерогатива соответствующих властей и бизнес-операторов, которая определяется в рыночных условиях на основе спроса и предложения, а также с учетом наличия реальных альтернативных предложений.
Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем годом ранее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 19.00 мск.