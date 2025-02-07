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Средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу обновила рекорд
Средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу обновила рекорд - 07.02.2025, ПРАЙМ
Средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу обновила рекорд
Средняя ставка по краткосрочным корпоративным кредитам в декабре обновила исторический максимум, ставка по рискованным краткосрочным кредитам населению заметно... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:16+0300
2025-02-07T13:16+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Средняя ставка по краткосрочным корпоративным кредитам в декабре обновила исторический максимум, ставка по рискованным краткосрочным кредитам населению заметно выросла, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Согласно предварительным данным, в декабре средняя ставка по краткосрочным кредитам для корпоративных заемщиков обновила исторический максимум, а по долгосрочным кредитам, напротив, снизилась и вернулась к уровню июня за счет сохранения заметной доли кредитования, слабо чувствительного к изменению ключевой ставки, в оборотах данного сегмента корпоративного кредитного рынка", - говорится в документе. Плановая нормализация банковского регулирования в части поэтапного выхода из введенных ранее послаблений оказывает значительное влияние на динамику кредитных ставок по рыночным операциям, отмечает регулятор. В отношении розничных кредитных ставок ЦБ обратил внимание, что средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в декабре составила 8,5%, снизившись за месяц на 0,5 процентного пункта в связи с дальнейшим увеличением доли кредитов, предоставленных на льготных условиях, в оборотах рынка. Регулятор отметил, что в сочетании с некоторым сокращением доли ипотеки в выдачах всех розничных кредитов средняя ставка по долгосрочным кредитам населению сложилась на уровне ноября. "Ставка по более рискованным краткосрочным кредитным операциям, напротив, в декабре заметно возросла. По оперативным данным, в январе ставки по кредитам населению сохранились вблизи достигнутых к концу декабря уровней", - отметил ЦБ. В документе указывается, что высокие кредитные ставки в сочетании с ужесточением неценовых условий кредитования и погашением кредитов за счет поступивших в конце года бюджетных средств способствовали замедлению роста требований банковской системы к экономике в декабре и, по оперативным данным, в январе.
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финансы, банки
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Средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу обновила рекорд
ЦБ: средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу в декабре обновила рекорд
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Средняя ставка по краткосрочным корпоративным кредитам в декабре обновила исторический максимум, ставка по рискованным краткосрочным кредитам населению заметно выросла, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"Согласно предварительным данным, в декабре средняя ставка по краткосрочным кредитам для корпоративных заемщиков обновила исторический максимум, а по долгосрочным кредитам, напротив, снизилась и вернулась к уровню июня за счет сохранения заметной доли кредитования, слабо чувствительного к изменению ключевой ставки, в оборотах данного сегмента корпоративного кредитного рынка", - говорится в документе.
Плановая нормализация банковского регулирования в части поэтапного выхода из введенных ранее послаблений оказывает значительное влияние на динамику кредитных ставок по рыночным операциям, отмечает регулятор.
В отношении розничных кредитных ставок ЦБ обратил внимание, что средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в декабре составила 8,5%, снизившись за месяц на 0,5 процентного пункта в связи с дальнейшим увеличением доли кредитов, предоставленных на льготных условиях, в оборотах рынка.
Регулятор отметил, что в сочетании с некоторым сокращением доли ипотеки в выдачах всех розничных кредитов средняя ставка по долгосрочным кредитам населению сложилась на уровне ноября.
"Ставка по более рискованным краткосрочным кредитным операциям, напротив, в декабре заметно возросла. По оперативным данным, в январе ставки по кредитам населению сохранились вблизи достигнутых к концу декабря уровней", - отметил ЦБ.
В документе указывается, что высокие кредитные ставки в сочетании с ужесточением неценовых условий кредитования и погашением кредитов за счет поступивших в конце года бюджетных средств способствовали замедлению роста требований банковской системы к экономике в декабре и, по оперативным данным, в январе.
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