https://1prime.ru/20250207/steel-854771814.html

Трамп: Токио согласился "масштабно инвестировать" в US Steel

Трамп: Токио согласился "масштабно инвестировать" в US Steel - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп: Токио согласился "масштабно инвестировать" в US Steel

США не поддержали продажу Японии компании US Steel, но Токио согласился "масштабно инвестировать" в нее без возможности приобретения, заявил президент США... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:12+0300

2025-02-07T23:12+0300

2025-02-07T23:12+0300

экономика

япония

сша

дональд трамп

производство стали

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. США не поддержали продажу Японии компании US Steel, но Токио согласился "масштабно инвестировать" в нее без возможности приобретения, заявил президент США Дональд Трамп. "Они согласились вложить значительные средства в US Steel, а не владеть ею, и это звучит очень многообещающе", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.

https://1prime.ru/20250207/spg-854771672.html

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, сша, дональд трамп, производство стали