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Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово" - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово"
Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово" - 07.02.2025, ПРАЙМ
Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово"
Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T15:54+0300
2025-02-07T15:54+0300
аэропорт домодедово
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планирует в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщил РИА Новости аэропорт. Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. "Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сообщил аэропорт.
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аэропорт домодедово, россия
аэропорт Домодедово, РОССИЯ
15:54 07.02.2025
 
Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово"

Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты купона по бондам "Домодедово"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планирует в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщил РИА Новости аэропорт.
Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
"Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сообщил аэропорт.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
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аэропорт ДомодедовоРОССИЯ
 
 
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