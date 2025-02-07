https://1prime.ru/20250207/sud-854760676.html

Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово"

Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово" - 07.02.2025, ПРАЙМ

Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово"

Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:54+0300

2025-02-07T15:54+0300

2025-02-07T15:54+0300

аэропорт домодедово

россия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планирует в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщил РИА Новости аэропорт. Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. "Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сообщил аэропорт.

https://1prime.ru/20250207/domodedovo-854754356.html

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аэропорт домодедово, россия