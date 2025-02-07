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Россия может увеличить экспорт свинины за счет Китая

Россия может увеличить экспорт свинины за счет Китая - 07.02.2025, ПРАЙМ

Россия может увеличить экспорт свинины за счет Китая

Россия в 2024 году экспортировала около 300 тысяч тонн свинины, в этом году планируется нарастить объемы поставок за рубеж до 350 тысяч тонн, в том числе за... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:05+0300

2025-02-07T09:05+0300

2025-02-07T09:09+0300

экономика

россия

китай

экспорт

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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Россия в 2024 году экспортировала около 300 тысяч тонн свинины, в этом году планируется нарастить объемы поставок за рубеж до 350 тысяч тонн, в том числе за счет Китая, заявил журналистам генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "По итогам 2024 года мы поставили на экспорт порядка 300 тысяч тонн нашей продукции. Это примерно 6% от нашего производства. На этот год мы планируем еще на 15-20% увеличивать экспорт. Это будет порядка 350 тысяч тонн. Мы только начали работать с Китаем. … Будет большим успехом, если мы еще на 50% увеличим, порядка 60-70 тысяч тонн поставим", - сказал Ковалев. Он уточнил, что причиной увеличения экспорта может стать наращивание поставок в Китай. Этот рынок стал доступен для поставщиков свинины из России только в прошлом году. "Мы в прошлом году только практически половину года поставляли (в Китай – ред.), тем не менее мы поставили 40 тысяч тонн", - объяснил он. Кроме того, самообеспеченность России свининой на внутреннем рынке "к началу 20-х годов" практически достигла 100%, и с этого времени импорт этого мяса достиг минимальных значений так как это "экономически невыгодно" для России и стран-импортеров, добавил Ковалев. Также он подчеркнул, что самообеспеченность свининой на внутреннем рынке в таком объеме стала возможной благодаря новым технологиям на фермах и современной генетике. "Россия за последние 15 лет создала такую свиноводческую отрасль, которая вошла в топ-5 мировых производителей свинины и стремится войти в топ-5 мировых экспортеров свинины", - заключил гендиректор союза.

https://1prime.ru/20250120/svinina-854329381.html

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россия, китай, экспорт