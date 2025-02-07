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Посол России отметил успешное развитие отношений с Таиландом

Посол России отметил успешное развитие отношений с Таиландом - 07.02.2025, ПРАЙМ

Посол России отметил успешное развитие отношений с Таиландом

Политические отношения между Россией и Таиландом в прошлом году и в начале текущего года развиваются успешно, несмотря на сложности геополитического положения в | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:24+0300

2025-02-07T09:24+0300

2025-02-07T09:24+0300

политика

россия

таиланд

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БАНГКОК, 7 фев – ПРАЙМ. Политические отношения между Россией и Таиландом в прошлом году и в начале текущего года развиваются успешно, несмотря на сложности геополитического положения в мире, сообщил РИА Новости в интервью накануне Дня дипломатического работника посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "Прошлый год был, конечно, непростой в плане геополитическом, ситуация продолжала оставаться нестабильной, и, к сожалению, была тенденция к эскалации кризисных явлений, и отчасти это сказывалось на состоянии дел в том, что принято называть двусторонними политическими, двусторонними экономическими отношениями", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде. "Но, тем не менее, хочу сказать, хотя и без излишнего оптимизма, объективно, что отношения с Таиландом в прошлом году поддерживались на достаточно активном уровне – и политические контакты продолжались, в том числе на высоком уровне, а в международной политике произошли серьезные, на мой взгляд, события. С 1 января этого года Таиланд стал страной-партнером БРИКС", - сказал он, напомнив, что решение двигаться к полноформатному членству БРИКС было принято правительством Таиланда в 2024 году. "На Казанском саммите общим консенсусом ряд стран были одобрены для вступления в объединение в качестве партнеров. Соответствующие приглашения были направлены, и были приняты, в том числе Таиландом", - сказал посол. Говоря о политических контактах, продолжил Томихин, можно выделить несколько моментов. "Раз мы встречаемся накануне Дня дипломатического работника, то хочу сказать, прежде всего, наверно, о взаимодействии по линии внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел Таиланда дважды побывал в России в прошлом году, как мы знаем. Первая поездка была на министерскую встречу БРИКС, вторая поездка тоже была по линии БРИКС, уже на саммит в Казань", - напомнил глава российской дипмиссии. "Помимо этого наши министры иностранных дел встречались на многосторонних мероприятиях, а также прошел целый ряд консультаций", - добавил Томихин, пояснив, что между Россией и Таиландом действует план межмидовских консультаций, подписанный на три года в 2023 году. "И в прошлом году, и в начале этого года проходили такие консультации: это были политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, а также консультации по линии ряда департаментов по таким вопросам, как международная информационная безопасность", - рассказал глава российской дипмиссии в Таиланде, отметив, что такие встречи обычно носят межведомственный характер, поскольку темой информационной безопасности занимается целый ряд ведомств с обеих сторон и поэтому, как правило, для таких консультаций формируется делегация из представителей разных министерств и агентств. "На треке министерств иностранных дел у нас поддерживается хороший уровень взаимодействия на различных международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, где у нас достаточно позитивное взаимодействие с Таиландом по различным вопросам в разных комитетах ООН и различных ООНовских организациях", - отметил он. Бангкок считается одной из ООНовских столиц, продолжил посол РФ, так как в столице Таиланда находится Экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), и на этой площадке налажено важное, эффективное и очень позитивное взаимодействие со всеми странами-членами, так же, как и с секретариатом. "Конечно же, понятно, что не могли не повлиять на график двусторонних контактов те перемены, которые произошли в Таиланде в 2024 году. В августе прошлого года ушел в отставку прежний премьер-министр Сеттха Тхависин вместе с кабинетом министров, и обновленный состав правительства во главе с Пхетхонгтхан Чинават был сформирован только в сентябре. Конечно, потребовалось какое-то время для того, чтобы новые люди, особенно на новых местах, смогли адаптироваться к новой работе", - отметил Томихин.

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россия, таиланд