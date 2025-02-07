https://1prime.ru/20250207/torgi-854745504.html

Топливный брокер предложил пересмотреть правила торгов на бирже

Топливный брокер предложил пересмотреть правила торгов на бирже - 07.02.2025, ПРАЙМ

Топливный брокер предложил пересмотреть правила торгов на бирже

Топливный брокер "Мосрегионгаз" выступает за усовершенствование правил биржевых торгов и предлагает пересмотреть критерии для выявления торговых роботов,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:56+0300

2025-02-07T09:56+0300

2025-02-07T09:56+0300

энергетика

бизнес

рынки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/99/842189940_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_69d9679a8e47d956cd705b5253df2325.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Топливный брокер "Мосрегионгаз" выступает за усовершенствование правил биржевых торгов и предлагает пересмотреть критерии для выявления торговых роботов, сообщили РИА Новости в компании. Алгоритмические системы, или торговые роботы, позволяют выставлять заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения ее роста намного быстрее, чем это можно сделать вручную. В компании считают, что это ведет к неравной конкуренции. Алгоритмы работают быстрее человека и не совершают ошибок. В свою очередь брокер должен прибегать к разного рода уловкам и использовать большой человеческий ресурс для создания формул, которые позволяют считать и анализировать информацию. В компании напомнили, что ранее за незначительное и первое нарушение компании получали предварительное предупреждение, потом штраф и уже далее могли быть отстранены от торгов. "Проблема современной биржевой торговли заключается в том, что нет понятного решения, как избавиться от торговых роботов. Действующие правила, за которые сейчас наказывают компании и других участников торгов, к сожалению, не помогают в этом. А наличие человеческого фактора при работе с терминалом прямо связано с совершением ошибок, без которых невозможно выработать систем для конкуренции с роботами", - объяснили в "Мосрегионгазе". "Мосрегионгаз" считает необходимым внести корректировки в терминале и на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые могут помочь решить проблему с роботами. На данный момент правила торгов не могут остановить автоматизированные системы", - добавили там. Также компания предлагает СПбМТСБ провести открытую торговую сессию с участниками торгов, которые находятся в десятке лучших, чтобы показать и проверить возможности брокеров. Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов в разговоре с РИА Новости напомнил, что биржа с 2021 года ежедневно проводит мониторинг недобросовестных торговых практик. Критерии корректируются с учетом анализа торгового поведения участников торгов. СПбМТСБ рассматривает все поступающие предложения и выносит их на утверждение совета секции "Нефтепродукты". При выявлении нарушения участнику торгов направляется разъяснительное письмо и запрашивается позиция о причинах. Затем на совете секции рассматриваются соответствующие материалы и проводится голосование без указания наименований участников торгов, допустивших нарушение. О ПРОБЛЕМЕ В конце января СПбМТСБ приостановила допуск к торгам нефтепродуктами для ООО "Мосрегионгаз" и ООО "Синергия Восток" из-за выставления ими заявок в короткий период. В прошлом году биржа уже сообщала о ряде подобных нарушений и другими трейдерами. Тогда к решению проблемы подключились власти. Вице-премьер Александр Новак поручил провести работу по борьбе с манипуляциями на бирже, включая использование торговых роботов. В Минэнерго РФ заявляли о необходимости ужесточить наказание за использование алгоритмов, также там отметили, что независимые АЗС обращалась с жалобой на активизацию торговых роботов на бирже и невозможность приобрести лоты бензина на некоторых базисах. В 2024 году СПбМТСБ изменила критерий для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе ввела новые меры для ограничения активности так называемых торговых роботов. Признаком нарушения критерия считается систематическая подача заявок на покупку в короткий временной период - от 1 секунды и меньше. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% (ранее 50%) от общего объема реализации за одну сессию. Трейдерская компания "Мосрегионгаз" занимается сопровождением биржевых сделок и поставкой нефтепродуктов на внутреннем рынке России. В том числе имеет контракты по поставке топлива на независимые АЗС в ДНР, ЛНР и Крыму. Объем реализации нефтепродуктов "Мосрегионгазом" в 2023 году превышал 316 тысяч тонн.

https://1prime.ru/20250204/toplivo-854663344.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рынки, финансы